Ένατος σερί τελικός για Αλκαράθ! (vids)

Ο ασυναγώνιστος Κάρλος Αλκαράθ γύρισε το ματς με τον Κάσπερ Ρουντ στο Τόκιο και θα διεκδικήσει αύριο (30/9, 12.00) τον 24ο τίτλο της καριέρας του!

Σε απίστευτη φόρμα ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, επικράτησε του 26χρονου Δανού (Νο.12) με 3-6, 6-3, 6-4 σε 2 ώρες και 8 λεπτά και πέρασε στον ένατο διαδοχικό τελικό του (6-2 το ρεκόρ του)!

Αυτή ήταν η 66η νίκη του για τη φετινή σεζόν, αριθμός που αποτελεί προσωπικό ρεκόρ, ενώ έγινε και ο πρώτος τενίστας μετά τον Ράφα Ναδάλ το 2017 που φτάνει σε 10 τελικούς σε μια χρονιά!

Θυμίζουμε ότι ο κάτοχος έξι major κέρδισε το τρόπαιο σε Ρότερνταμ, Μόντε Κάρλο, Ρώμη, Queen's, Παρίσι, Σινσινάτι, Νέα Υόρκη, ενώ ηττήθηκε στους τελικούς της Βαρκελώνης (από τον Χόλγκερ Ρούνε) και του Wimbledon (από τον Γιάνικ Σίνερ).

Ο Ρουντ έπαιξε πολύ καλά και πίεσε τον Κάρλος, όμως όταν ο νεαρός Ισπανός... βάλει το πόδι στο γκάζι είναι απλά αχτύπητος! Ο Σκανδιναβός, μάλιστα, απείλησε πρώτος στο τρίτο σετ, αλλά ο Αλκαράθ κράτησε από 15-40 για το 2-2 και αμέσως μετά πέτυχε εκείνος το καθοριστικό μπρέικ.

Ο αντίπαλος του 22χρονου τενίστα στον δρόμο για τον όγδοο φετινό τίτλο του είναι ο Τέιλορ Φριτζ (Νο.5), που νίκησε άνετα με 6-4, 6-3 τον Τζένσον Μπρούκσμπι (Νο.86) και προκρίθηκε στον 190 τελικό της καριέρας του (10-8).

Στο head to head ο Αλκαράθ προηγείται με 3-1, όμως ο 27χρονος Αμερικανός τον είχε νικήσει πριν λίγες μέρες στο Laver Cup με 6-3, 6-2.

Tokyo Drift to Final No. 10 🏎️



The World No. 1 gets past Ruud 6-3 3-6 6-4 to reach 10th final of 2025 and a career-best 66 wins this season!@carlosalcaraz #kinoshitajotennis pic.twitter.com/SFNHfhLvQU — Tennis TV (@TennisTV) September 29, 2025