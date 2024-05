Τσάμπα ήττα για τον Τσιτσιπά (vids)

Aν και κέρδισε το πρώτο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς «παραδόθηκε» στον Νικολάς Τζάρι και έχασε την ευκαιρία για μεγάλη πορεία στη Ρώμη.

Κατώτερος των περιστάσεων ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, ηττήθηκε με 3-6, 7-5, 6-4 σε 2 ώρες και 38 λεπτά από τον 28χρονο Χιλιανό (Νο.24) και έμεινε εκτός ημιτελικών στο Internazionali BNL d' Italia.

Με την απώλεια των βαθμών, μάλιστα, λόγω της περσινής παρουσίας του στην τετράδα της διοργάνωσης, θα πέσει τη Δευτέρα (20/5) στο Νο.9 του κόσμου και αυτό είναι κακό νέο εν όψει Roland Garros (26/5). Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να... ελπίζει σε απόσυρση του Γιάνικ Σίνερ από το χωμάτινο σλαμ, κάτι που φαίνεται αρκετά πιθανό.

Ο Στεφ ξεκίνησε πολύ καλά τον αγώνα και έδειχνε να έχει τον έλεγχο, όμως πέταξε πολλές ευκαιρίες (συνολικά είχε 2/13 μπρέικ πόιντ) με «άνευρο» και παθητικό παιχνίδι, δίνοντας το δικαίωμα στον αντίπαλό του να αρχίσει να το πιστεύει. Πράγματι, ο Τζάρι άρπαξε το δεύτερο σετ, δεν πτοήθηκε όταν έμεινε πίσω στο τρίτο και βγήκε στην επίθεση παίζοντάς τα όλα για όλα!

Αυτό ήταν που απέδωσε, καθώς την ίδια στιγμή ο Στεφ ήταν σαφώς πιο συντηρητικός, υπέπεσε σε αβίαστα λάθη και, τελικά, δικαίως φεύγει με άδεια χέρια από τη Ρώμη. Και είναι κρίμα, διότι είχε πραγματικά μεγάλη ευκαιρία να πάρει έναν ακόμα σπουδαίο τίτλο στο χώμα και να ταξιδέψει με σούπερ ψυχολογία στη συνέχεια στο Παρίσι.

Ακόμα και έτσι, πάντως, άφησε υποσχέσεις κατά τη διάρκεια της χωμάτινης σεζόν και θα πάει στη γαλλική πρωτεύουσα με πολλές πιθανότητες να... κάνει κάτι καλό!

Όπως είπαμε, ο Τσιτσιπάς μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και όχι μόνο πήρε γρήγορα κεφάλι στο σκορ (3-1), αλλά είχε και τρία ακόμα μπρέικ πόιντ στο επόμενο service game του Τζάρι, που είχε πολλά προβλήματα... γενικά, αλλά ειδικά με το backhand του. Ο Στεφ έφτασε με συνοπτικές διαδικασίες στο 1-0 και όλα έδειχναν ότι αν συνέχιζε στους ίδιους ρυθμούς, θα καθάριζε εύκολα και τον αγώνα.

Ο Τζάρι, πάντως, άρχισε σιγά-σιγά να ανεβάζει ταχύτητα, να σερβίρει καλύτερα και στο κακό πρώτο service game του Στέφανου στο δεύτερο σετ είχε δύο μπρέικ πόιντ. Ο Τσιτσιπάς έμεινε στο σημείο αυτό όρθιος και πίεσε μετά για το μπρέικ, όμως έχασε άλλες πέντε ευκαιρίες να πάρει το προβάδισμα, μέχρι να βρεθεί να σερβίρει υπό πίεση στο 5-4.

Έμεινε, πάντως, με επιβλητικό τρόπο στο σετ, όμως δεν συνέβη το ίδιο στο 6-5, όπου ο Τζάρι εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του και κόντρα στη ροή του αγώνα κατέκτησε το δεύτερο σετ.

Παίζοντας επιτέλους επιθετικά σε ένα μπρέικ πόιντ ο Στέφανος πέρασε πρώτος μπροστά στο τρίτο σετ (1-2), ωστόσο η χαρά του δεν κράτησε για πολύ, αφού ο Τζάρι είχε την άμεση απάντηση. Πιο παθιασμένος ο τενίστας από το Σαντιάγο, άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο αξιόπιστος (ειδικά στο σερβίς), για να φτάσουμε στο 5-4 που στρίμωξε τον Τσιτσιπά στα σχοινιά.

Ο 25χρονος Έλληνας έσωσε με υπερπροσπάθεια τρία ματς πόιντ, αλλά στο τέταρτο το smash του δεν έκανε ζημιά και ο αγώνας ολοκληρώθηκε με το «άψυχο» forehand του που κατέληξε στο φιλέ. Ο Ο Τζάρι πλέον προηγείται με 4-2 στο head to head και στον πρώτο του Masters ημιτελικό θα συναντήσει τον Αμερικανό Τόμι Πολ.

Το φοβερό είναι ότι η τετράδα έχει δύο Χιλιανούς, αφού στον άλλο ημιτελικό θα μονομαχήσει ο Αλεχάντρο Ταμπίλο με τον Σάσα Ζβέρεφ!

Σημειώστε ότι εκτός των άλλων, ο Στέφανος είχε επτά διπλά λάθη, ένα από τα οποία έγινε στο τελευταίο γκέιμ του αγώνα. Στα δύο πιο κρίσιμα γκέιμ του ματς, στο 6-5 του δεύτερου σετ και στο 5-4 του τρίτου υπέπεσε σε «φθηνά» λάθη (είχε 30 αβίαστα στο σύνολο), που έδωσαν ώθηση στον αντίπαλό του...