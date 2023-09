Ο Μεντβέντεφ και οι celebrities (vid)

Μη νομίζετε ότι ο 27χρονος Ρώσος σκέφτεται μόνο τον αγώνα του και δεν κοιτάει την οθόνη κατά τη διάρκεια των changeover. Ο φιναλίστ της διοργάνωσης... τα βλέπει όλα!

«Ναι, έδειχναν στην οθόνη πολλούς celebrities όλη την ώρα», είπε μετά τον θρίαμβο σε βάρος του Κάρλος Αλκαράθ. «Προσπαθούσα να μείνω συγκεντρωμένος αλλά έλεγα "ποιος είναι αυτός", "ποιος είναι ο επόμενος". Τους είδα όλους και μερικοί ήταν μεγάλοι σταρ. Είναι ωραίο να βλέπεις ότι ο κόσμος απολαμβάνει το τένις. Είναι απίθανο γιατί είναι το άθλημα που αγαπώ. Το να βλέπω ανθρώπους που έχω δει στην τηλεόραση και είμαι φαν τους να απολαμβάνουν το παιχνίδι είναι υπέροχο».

Η αλήθεια είναι ότι ο Νο.3 τενίστας στον κόσμο έχει κερδίσει τους πάντες με τον αυθορμητισμό, την ειλικρίνεια και την ευγένειά του στις συνεντεύξεις τύπου. Είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει τόσο συχνές εκρήξεις στο court, σε σημείο να γίνεται πολλές φορές προκλητικός!

"There were a lot of celebrities they were showing all the time <...> I think I saw everybody who was there, and SOME OF THEM, yeah, were pretty big stars."



🎥@usopen pic.twitter.com/OZChBn5PnS