Πρώτο 500άρι για Ντε Μινόρ (vids)

Ο 24χρονος Αυστραλός (Νο.22) έκανε τη δεύτερη συνεχόμενη ανατροπή του στη μεξικανική πόλη και επικράτησε του Τόμι Πολ (Νο.23) με 3-6, 6-4, 6-1, για να κερδίσει τουρνουά της κατηγορίας ATP 500 για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Είναι ο δεύτερος τενίστας από την Αυστραλία που φτάνει στο συγκεκριμένο τρόπαιο, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Νικ Κύργιο που είχε φύγει νικητής από το Abierto Mexicano το 2019.

Με την πορεία του στο Μεξικό ο Ντε Μινόρ θα επιστρέψει στο Top 20 και με την άνοδό του στο Νο.18 θα βρεθεί τρεις θέσεις μακριά από το career high του (Νο.15).

Στην πρώτη εικοσάδα επιστρέφει και ο Πολ, που έλαμψε στο ξεκίνημα της σεζόν στη Μελβούρνη φτάνοντας στα ημιτελικά του Australian Open. Ο 25χρονος Αμερικανός, που κυνηγούσε τον δεύτερο τίτλο του στον δεύτερο τελικό του, θα ανεβεί στο Νο.19.

