Σήκωσε όρθια τη Margaret Court Arena ο Μάρεϊ (vid)

Προερχόμενος από σχεδόν εξάωρη μάχη με τον Θανάση Κοκκινάκη και πρωτοφανές ξενύχτι, ο θρυλικός Βρετανός φάνηκε εξαντλημένος στο ξεκίνημα του αγώνα και όχι μόνο έχασε το πρώτο σετ... πανηγυρικά (1-6), αλλά έμεινε πίσω με μπρέικ στο δεύτερο.

Παίρνοντας έμπνευση από το πολύ «θερμό» κοινό της Margaret Court Arena και ως γνήσιος μαχητής, ο 35χρονος τενίστας επέστρεψε στη διεκδίκηση του σετ και τελικά το πήρε με ένα εντυπωσιακό φινάλε στο τάι μπρέικ (9-7), σβήνοντας προηγουμένως δύο σετ πόιντ. Το standing ovation που ακολούθησε ήταν συγκλονιστικό!

Ο πέντε φορές φιναλίστ της διοργάνωσης, μάλιστα, έχει βρει μια παρέα φιλάθλων με σκωτσέζικες σημαίες και, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, «απευθύνεται» σε εκείνους όταν πανηγυρίζει τους πόντους του!

Για να δούμε, θα αντέξει ως το τέλος;

Δείτε πώς πανηγύρισε ο κόσμος το 1-1.

Speechless. Simply speechless.



He's at it again! @andy_murray 🇬🇧 takes the breaker 9-7 to level the match at a set apiece. #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/R7F0nHC9AH