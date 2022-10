Εμφατικά στον τελικό ο Τσιτσιπάς! (vids)

Ο 24χρονος τενίστας, Νο.5 στον κόσμο, νίκησε τον 23χρονο Φινλανδό (Νο.52) με 6-2, 6-2 σε μόλις 73 λεπτά και θα διεκδικήσει αύριο (16.30) τον τίτλο κόντρα στον Δανό Χόλγκερ Ρούνε (Νο.27). Είναι ένας παίκτης που γνωρίζει πολύ καλά και έχει τη μεγάλη ευκαιρία να πάρει τη ρεβάνς για την ήττα στη φάση των «16» του φετινού Roland Garros! Αυτή είναι και η μοναδική τους συνάντηση στο tour.

Συνεχίζοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις στα indoor courts, ο Στεφ πέρασε στον δεύτερο διαδοχικό τελικό του και, μάλιστα, δεν έχει χάσει ακόμα σετ στη σουηδική πρωτεύουσα. Είναι και αήττητος στο συγκεκριμένο τουρνουά (7-0), καθώς στην πρώτη του συμμετοχή το 2018 είχε κατακτήσει τον πρώτο τίτλο στην καριέρα του!

Η ουσία είναι ότι εμφανίζεται σαφώς βελτιωμένος, κυρίως στις επιστροφές και στο backhand του, και φαίνεται ικανός να κάνει ένα εντυπωσιακό φινάλε στη σεζόν!

Για την ώρα, κυνηγάει τον δέκατο τίτλο της καριέρας του (9-14 το ρεκόρ του σε τελικούς) και αν τα καταφέρει θα έχει κερδίσει φέτος τίτλους σε όλες τις επιφάνειες (Μόντε Κάρλο, Μαγιόρκα οι άλλες κούπες), όπως μόνο ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει κάνει.

Το καλό είναι ότι θα πάει ξεκούραστος στον τελικό (σε αντίθεση με τον Ρούνε), καθώς «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες τον Ρουσουβουόρι. Παρότι έχασε το αρχικό του προβάδισμα με μπρέικ (το 2-1 έγινε 2-2), πέρασε ξανά μπροστά αμέσως μετά και δεν έχασε άλλο γκέιμ μέχρι το τέλος του πρώτου σετ.

Η διαφορά κλάσης ήταν εμφανής σε όλους τους τομείς και όλα ξεκαθάρισαν οριστικά όταν πέτυχε το πρώτο του μπρέικ στο δεύτερο σετ (2-1). Ο Φινλανδός όχι μόνο δεν έδειχνε ικανός να απειλήσει το σερβίς του Στεφ, αλλά δέχτηκε και νέο μπρέικ στο 4-2 για να παραδοθεί οριστικά στο επόμενο γκέιμ. Θα είναι ο έβδομος φετινός τελικός του κορυφαίου Έλληνα τενίστα (2-4) και είναι πλέον στην πρώτη θέση της λίστας μαζί με τον Κάρλος Αλκαράθ (5-2).

Φουλ της... Σκανδιναβίας, λοιπόν, για τον Στεφ, που έπαιξε χθες με Σουηδό (Ίμερ) και σήμερα με Φινλανδό, ενώ αύριο θα αναμετρηθεί για το τρόπαιο με Δανό! Θα κάνει το 3/3;

Τίτλο θα διεκδικήσει αύριο και ο Ματέο Μπερετίνι, που αν και «λαβωμένος» (πρόβλημα στο πόδι) άφησε εκτός με 3-6, 7-6(3), 6-3 τον Μακένζι Μακντόναλντ στη Νάπολι. Θα παίξει στον τελικό με τον επίσης Ιταλό Λορέντζο Μουζέτι, που νίκησε με 6-3, 6-4 τον Μιομίρ Κετσμάνοβιτς.

FINAL BOUND! 🎉



The moment @steftsitsipas defeated Ruusuvuori 6-2 6-2 to reach the Stockholm Open final@sthlm_open #StockholmOpen pic.twitter.com/rJnecMdGkV