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«Χρυσός» στους Ολυμπιακούς Κωφών-Βαρύκοων ο Παύλος Λιότσος

Ταεκβοντό
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Ο Παύλος Λιότσος ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Ταε Kβο Nτo στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών-Βαρύκοων 2025 στο Τόκιο

Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίστηκε στην κατηγορία –68 κιλά και διατήρησε τα σκήπτρα του, μετά το χρυσό στους Αγώνες του 2022.

Στις δηλώσεις του ο Λιότσος σημείωσε: «Θέλω η νίκη μου να δώσει δύναμη σε όσους αισθάνονται ότι οι δυσκολίες τούς κρατούν πίσω. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο όταν υπάρχει πίστη και προσπάθεια».

Ο Παύλος Λιότσος θα επιστρέψει στην Ελλάδα την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, με άφιξη στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης στις 15:30.

Σημαντικές Διακρίσεις του Παύλου Λιότσου

  • Χρυσό Μετάλλιο – Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών-Βαρύκοων 2025, Τόκιο (–68kg)
  • Χρυσό Μετάλλιο – Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών-Βαρύκοων 2022, Βραζιλία
  • Χρυσό Μετάλλιο – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό Κωφών 2024, Κιργιστάν
  • Ασημένιο Μετάλλιο – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2021, Ιράν
  • Πολλαπλές διακρίσεις σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κωφών / Βαρήκοων

 

«Χρυσός» στους Ολυμπιακούς Κωφών-Βαρύκοων ο Παύλος Λιότσος