«Χρυσός» στους Ολυμπιακούς Κωφών-Βαρύκοων ο Παύλος Λιότσος

Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίστηκε στην κατηγορία –68 κιλά και διατήρησε τα σκήπτρα του, μετά το χρυσό στους Αγώνες του 2022.
Στις δηλώσεις του ο Λιότσος σημείωσε: «Θέλω η νίκη μου να δώσει δύναμη σε όσους αισθάνονται ότι οι δυσκολίες τούς κρατούν πίσω. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο όταν υπάρχει πίστη και προσπάθεια».
Ο Παύλος Λιότσος θα επιστρέψει στην Ελλάδα την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, με άφιξη στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης στις 15:30.
Σημαντικές Διακρίσεις του Παύλου Λιότσου
- Χρυσό Μετάλλιο – Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών-Βαρύκοων 2025, Τόκιο (–68kg)
- Χρυσό Μετάλλιο – Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών-Βαρύκοων 2022, Βραζιλία
- Χρυσό Μετάλλιο – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό Κωφών 2024, Κιργιστάν
- Ασημένιο Μετάλλιο – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2021, Ιράν
- Πολλαπλές διακρίσεις σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κωφών / Βαρήκοων