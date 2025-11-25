«Χρυσός» στους Ολυμπιακούς Κωφών-Βαρύκοων ο Παύλος Λιότσος

Ο Παύλος Λιότσος ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Ταε Kβο Nτo στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών-Βαρύκοων 2025 στο Τόκιο

Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίστηκε στην κατηγορία –68 κιλά και διατήρησε τα σκήπτρα του, μετά το χρυσό στους Αγώνες του 2022.

Στις δηλώσεις του ο Λιότσος σημείωσε: «Θέλω η νίκη μου να δώσει δύναμη σε όσους αισθάνονται ότι οι δυσκολίες τούς κρατούν πίσω. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο όταν υπάρχει πίστη και προσπάθεια».

Ο Παύλος Λιότσος θα επιστρέψει στην Ελλάδα την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, με άφιξη στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης στις 15:30.

Σημαντικές Διακρίσεις του Παύλου Λιότσου