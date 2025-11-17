Συνεργασία Καραλή με το Υπουργείο Αθλητισμού για το «Fly Athens Indoor»

Το ανακαινισμένο κλειστό γυμναστήριο της Παιανίας θα φιλοξενήσει το μίτινγκ επί κοντώ «Fly Athens Indoor», το οποίο διοργανώνει ο Εμμανουήλ Καραλής και για πρώτη φορά θα διεξαχθεί σε κλειστό στίβο. Όπως συμφωνήθηκε σε συνάντηση που είχε ο Έλληνας Ολυμπιονίκης με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2026, σε συνδιοργάνωση με το ΟΑΚΑ, στο οποίο υπάγεται το κλειστό της Παιανίας και με την υποστήριξη του Υπουργείου.
Στο μίτινγκ αναμένεται να μετάσχουν μεγάλα ονόματα του αγωνίσματος και φυσικά ο ίδιος ο «Μανόλο», στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, που θα γίνει τον Μάρτιο, στο Τορούν της Πολωνίας.
Η ανάρτηση του Γιάννη Βρούτση για τη συνάντηση με τον Εμμανουήλ Καραλή:
«Με τον #FlyManolo πετάμε όλο και ψηλότερα!
Υποδέχτηκα στο Υπουργείο Αθλητισμού τον Ολυμπιονίκη μας, στο άλμα επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλή, για να ενώσουμε δυνάμεις σε κάτι μοναδικό.
Για πρώτη φορά το Fly Athens, το διεθνές μίτινγκ υψηλότατου επιπέδου που διοργανώνει, θα «πετάξει» στον κλειστό στίβο:
Το Fly Athens Indoor συμφωνήσαμε να πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2026, σε συνδιοργάνωση με το ΟΑΚΑ, στο νέο στολίδι του Αθλητισμού μας, στο Κλειστό Γυμναστήριο Στίβου της Παιανίας – ΟΑΚΑ, με την δυναμική υποστήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού.
Μανόλο, σε ευχαριστούμε για την έμπνευση που μεταφέρεις σε όλους μας».