Conference Cup: Πού θα δείτε τους ημιτελικούς του Απόλλωνα Σμύρνης και του Πανιωνίου

Η Ελλάδα φιλοξενεί για πρώτη φορά το Final-4 του Conference Cup στην υδατοσφαίριση ανδρών, με τη δράση να διεξάγεται στο Ρέστειο Κολυμβητήριο στο Παλαιό Φάληρο και το ενδιαφέρον να είναι ιδιαίτερα αυξημένο λόγω της διπλής ελληνικής παρουσίας.

Στην τελική φάση συμμετέχουν ο Πανιώνιος και ο Απόλλων Σμύρνης, που θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την έδρα και να φτάσουν μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου. Μαζί τους βρίσκονται η Χόνβεντ από την Ουγγαρία και η Ντε Άκερ Μπολόνια από την Ιταλία.

Οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν σήμερα, Σάββατο (2/5) και θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Στις 19:00 ο Απόλλων Σμύρνης θα αντιμετωπίσει τη Χόνβεντ, ενώ στις 21:15 ο Πανιώνιος θα κοντραριστεί με τη Ντε Άκερ Μπολόνια, με φόντο μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 3 Μαΐου, με τον μικρό και τον μεγάλο τελικό.

Το πρόγραμμα του Final-4

Σάββατο 2 Μαΐου

Ημιτελικοί

19:00 Xόνβεντ – Απόλλων Σμύρνης (ΕΡΤ 2 Σπορ)

21:15 Ντε Άκερ Μπολόνια – Πανιώνιος (ΕΡΤ 2 Σπορ)

Κυριακή 3 Μαΐου