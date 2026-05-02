Conference Cup: Πού θα δείτε τους ημιτελικούς του Απόλλωνα Σμύρνης και του Πανιωνίου

Στην τελική φάση συμμετέχουν ο Πανιώνιος και ο Απόλλων Σμύρνης, που θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την έδρα και να φτάσουν μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου. Μαζί τους βρίσκονται η Χόνβεντ από την Ουγγαρία και η Ντε Άκερ Μπολόνια από την Ιταλία.
Οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν σήμερα, Σάββατο (2/5) και θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Στις 19:00 ο Απόλλων Σμύρνης θα αντιμετωπίσει τη Χόνβεντ, ενώ στις 21:15 ο Πανιώνιος θα κοντραριστεί με τη Ντε Άκερ Μπολόνια, με φόντο μια θέση στον μεγάλο τελικό.
Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 3 Μαΐου, με τον μικρό και τον μεγάλο τελικό.
Το πρόγραμμα του Final-4
Σάββατο 2 Μαΐου
Ημιτελικοί
- 19:00 Xόνβεντ – Απόλλων Σμύρνης (ΕΡΤ 2 Σπορ)
- 21:15 Ντε Άκερ Μπολόνια – Πανιώνιος (ΕΡΤ 2 Σπορ)
Κυριακή 3 Μαΐου
- 18:30 Μικρός τελικός
- 21:00 Μεγάλος τελικός