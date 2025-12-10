«Καθάρισε» τον Πανιώνιο στο τελευταίο οκτάλεπτο και ανέβηκε στο +6 ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 18-11 του Πανιώνιου, στην 6η εξ' αναβολής αγωνιστική της Α1 ανδρών.

Έχοντας επί μέρους σκορ 6-0 στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Παναθηναϊκός νίκησε 18-11 τον Πανιώνιο, ανεβάζοντας στους 6 βαθμούς την διαφορά από την Βουλιαγμένη που βρίσκεται στην δεύτερη θέση.

Στο πρώτο οκτάλεπτο ο Παναθηναϊκός ήταν αρκετά παραγωγικός ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει μεγαλύτερη διαφορά από τον Πανιώνιο.

Ήταν από την αρχή μπροστά στο σκορ με 2-0 και 3-1 όμως ο Πανιώνιος κατάφερε να ισοφαρίσει σε 4-4 , για να ξεφύγει εκ νέου το «τριφύλλι» με 6-4, με τον Αλβέρτη να σημειώνει δύο γκολ.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ξεφύγει με 8-4 και 9-5 όμως η ομάδα της Νέας Σμύρνης μάζεψε και πάλι το σκορ σε 10-8 με τη λήξη του ημιχρόνου. Σε αυτό το οκτάλεπτο ξεχώρισε ο Παπανικολάου με δύο τέρματα.

Το τρίτο οκτάλεπτο ήταν το πιο…σφιχτό για τον Παναθηναϊκό και δεν έβρισκε εύκολα τον δρόμο προς τα δίχτυα με αποτέλεσμα στη λήξη του οκταλέπτου, ο ΠΑΟ να έχει προβάδισμα με 12-11.

Ωστόσο στο τέταρτο και καθοριστικό οκτάλεπτο ο Παναθηναϊκός πάτησε γκάζι τις στιγμές που χρειάστηκε και έδειξε την πραγματική δυναμική του.

Οι «πράσινοι» άφησαν στο μηδέν τον αντίπαλο και τελικά πήραν το ματς με το ευρύ 18-11.

Αναλυτικά τα οκτάλεπτα: 6-4, 4-4, 2-3 και 6 -0.

Παναθηναϊκός: Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 4, Παπανικολάου 3, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης 3, Κουρούβανης 2, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Φιλιππίδης, Κοπελιάδης 2, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης

Πανιώνιος: Πόρτερ, Παυλοστάθης, Κ. Μπιτσάκος, Καρατζάς, Παπάκος, Σουζούκι, Α. Μπιτσάκος 4, Τρασάι, Μουρίκης 4, Γούνας 3, Κούκουνας, Καπετανάκης, Μαυροβουνιώτης, Ανδριανόπουλος, Μότσιας