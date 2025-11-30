Διακωμώδηση του Champions League, με νίκη της Βουλιαγμένης στα χαρτιά...

Χθες ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης εξασφάλισε μία νίκη στα χαρτιά και μαζί την πρώτη θέση στον τρίτο όμιλο της υποτιθέμενα κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι λόγοι όμως που οδήγησαν στη ματαίωση του παιχνιδιού, συνιστούν διακωμώδηση του αθλήματος.

Η Βουλιαγμένη ταξίδεψε στην Ιταλία όπου στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Γ΄ ομίλου στο Champions League Γυναικών, ήταν αντιμέτωπη με την Ραπάλο, ωστόσο το ματς δεν διεξήχθη λόγω απουσίας της γραμματείας!

Οι διοργανωτές αρκέστηκαν στο ότι η ευθύνη ήταν της γηπεδούχου ομάδας και έτσι το ματς κατακυρώθηκε με 5-0 υπέρ των φιλοξενουμένων βάσει του κανονισμού.

Το πόλο είναι από τα πιο απαιτητικά ομαδικά αθλήματα και υποτίθεται ότι γίνεται εντός και εκτός συνόρων προσπάθεια ανάδειξης του, όμως εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι η προσπάθεια αυτή υπονομεύεται από αυτούς που υποτίθεται το προστατεύουν.

Για την ιστορία σημειώνεται ότι αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία είναι ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο οποίος προσφάτως απέπεμψε τον Νίκο Δεληγιάννη από τη θέση του βοηθού του ομοσπονδιακού προπονητή στις γυναίκες, επειδή τόλμησε να σχολιάσει τη διαιτησία στο ματς του Αλίμου με τον ΑΝΟ Γλυφάδας...