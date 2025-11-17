Στη Μάλτα τα Final-4 σε Άνδρες και Γυναίκες

Σε ένα πρωτοποριακό «πείραμα» προχωρά η European Aquatics, που αποφάσισε να διοργανώσει παράλληλα τα φετινά Final-4 του Champions League Ανδρών και Γυναικών στη Μάλτα.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία υγρού στίβου ανακοίνωσε ότι η τελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης των Γυναικών θα γίνει μαζί με εκείνη των Ανδρών, καθώς ήταν ήδη γνωστό πως θα φιλοξενηθεί για τρίτη σερί σεζόν στη Μάλτα.

Οι αγώνες θα γίνουν μέσα σε ένα τετραήμερο (10-13 Ιουνίου) και εναλλάξ, κάτι που σημαίνει ότι στις 10 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί των Γυναικών, στις 11 Ιουνίου οι ημιτελικοί των Ανδρών και αντίστοιχα στις 12 και 13 Ιουνίου οι τελικοί.

Η ταυτόχρονη διεξαγωγή των δύο Final-4 αποτελεί προφανώς μία πρόκληση, ταυτόχρονα όμως είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους δύο συλλόγους που διεκδικούν με αξιώσεις την παρουσία τους σε αμφότερα τα Final-4, δηλαδή τον Ολυμπιακό και τη Φερεντσβάρος.

Υπενθυμίζεται ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί η εκ ων προτέρων ανάθεση της τελικής φάσης του Champions League σε μία πόλη (σ.σ. συνήθως για 2-3 χρόνια), στις Γυναίκες η European Aquatics ανέθετε τη διοργάνωση σε μία από τις τέσσερις φιναλίστ, αφότου βεβαίως αυτές είχαν γίνει γνωστές.