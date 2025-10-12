Με μία κυριαρχική εμφάνιση από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό, ο ΠΑΟΚ έκανε το 2/2 στο φετινό πρωτάθλημα απέναντι στον Υδραϊκό (17-6).

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο παιχνίδι με εντυπωσιακό ρυθμό και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Οι «ασπρόμαυροι» ξεκίνησαν δυναμικά, παίρνοντας προβάδισμα 3-0 χάρη στις εύστοχες προσπάθειες των Ντέλιτς, Τσολακούδη και Μπιτσάκου. Στη συνέχεια, Κεχαλάρης και Χονδροκούκης πρόσθεσαν δύο ακόμη τέρματα, κλείνοντας το πρώτο οκτάλεπτο στο 5-2.

Η ομάδα του Θοδωρή Χατζηθεοδώρου επέβαλε απόλυτα τον ρυθμό της στο δεύτερο οκτάλεπτο. Με συνεχείς επιθέσεις και γκολ από διαφορετικούς παίκτες, πέτυχε ένα εντυπωσιακό σερί 5-0, φτάνοντας στο ημίχρονο με καθαρό προβάδισμα 10-3 και ουσιαστικά «κλειδώνοντας» τη νίκη από νωρίς.

Στην τρίτη περίοδο, οι Ντέλιτς, Τσολακούδης και Μαρινάγης διεύρυναν ακόμη περισσότερο τη διαφορά, ανεβάζοντας το σκορ στο 13-5, με τον ΠΑΟΚ να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό του αγώνα.

Το τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Μπιτσάκος και Γραμματικός ανέβασαν τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (15-5), ενώ οι Κεχαλάρης και Λεωνιδάκης ολοκλήρωσαν το επιβλητικό έργο της ομάδας, διαμορφώνοντας το τελικό 17-6.

Την ερχόμενη Κυριακή 19/10 ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με τον Απόλλωνα Σμύρνης, ενώ ο Υδραϊκός υποδέχεται το ΝΟ Λάρισας.