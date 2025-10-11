Σε ένα επεισοδιακό ματς στη Θεσσαλονίκη, ο Πανιώνιος πήρε την πρώτη του νίκη για φέτος (10-11) απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Για τη 2η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε τον Πανιώνιο στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης.

Ισορροπημένο ήταν το πρώτο οκτάλεπτο της αναμέτρησης, με τον Πανιώνιο να παίρνει αρχικά προβάδισμα, αλλά τον ΠΑΟΚ χάρη στις Μπερίκου και Καριπίδου να κάνει την ανατροπή και να προηγείται με 2-1.

Στη δεύτερη περίοδο, οι «ασπρόμαυρες» δεν μπήκαν καλά, επιτρέποντας στις φιλοξενούμενες να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Με επιμέρους σκορ 1-4, ο Πανιώνιος έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 3-5.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, ο ΠΑΟΚ έμεινε πίσω με 3-7, όμως οι Καριπίδου και Αρίμα μείωσαν σε 5-7, διατηρώντας τις ελπίδες της ομάδας για ανατροπή. Το τελευταίο οκτάλεπτο ήταν επεισοδιακό και γεμάτο ένταση. Αν και ο ΠΑΟΚ βρέθηκε ξανά να κυνηγά διαφορά τεσσάρων τερμάτων (5-9 και 6-10), δεν τα παράτησε.

Με τέρματα των Κολτσίδα και Ούρα, οι «ασπρόμαυρες» μείωσαν σε 9-10. Η Πλευρίτου ανέβασε ξανά τη διαφορά (9-11), όμως η Αρίμα απάντησε άμεσα, φέρνοντας το ματς στο γκολ (10-11). Στα τελευταία 2,5’’ ο Δικέφαλος είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει, όμως δεν κατάφερε να βρει στόχο, γνωρίζοντας έτσι την ήττα στις λεπτομέρειες.

Η ομάδα του Δικεφάλου στρέφει πλέον την προσοχή της στο εκτός έδρας παιχνίδι με το ΝΟ Ρεθύμνου, την Τετάρτη 15/10, ενώ ο Πανιώνιος θα υποδεχθεί τη Γλυφάδα την ίδια ημέρα.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 1-4, 2-2, 5-4