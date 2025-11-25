Η «Ιθάκη» άναψε… φωτιές: Αντιδράσεις, διαψεύσεις και τι απαντούν στον Τσίπρα πρώην σύντροφοι και αντίπαλοι

«Φωτιές άναψε» το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», το οποίο κυκλοφόρησε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 από τις εκδόσεις Gutenberg.

Στο βιβλίο του, ο πρώην πρωθυπουργός κάνει αιχμηρές αναφορές για τις ικανότητες και την προσωπικότητα κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που ανέβηκαν μαζί του στην εξουσία το 2015.

Ο Αλέξης Τσίπρας «αδειάζει» μεταξύ άλλων τον Γιάνη Βαρουφάκη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παππά. Ακόμη αποκαλύπτει ότι πρότεινε στην Έφη Αχτσιόγλου και τον Αλέξη Χαρίτση να τον διαδεχθούν στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ χαρακτηρίζει υπερφίαλο τον Στέφανο Κασσελάκη.

«Στην πραγματικότητα ήταν περισσότερο celebrity και λιγότερο οικονομολόγος. Πολύ γρήγορα ο Βαρουφάκης από asset μετατράπηκε σε αρνητικό πρωταγωνιστή, που δεν τον άντεχαν στο Eurogroup, όχι μόνο οι απέναντι, αλλά ούτε οι πιθανοί μας σύμμαχοι, ακόμη και οι ίδιοι του οι συνεργάτες» γράφει χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας για τον Γιάνη Βαρουφάκη.

Τη Ζωή Κωνσταντοπούλου την κατηγορεί για «ναρκισσισμό» και υποστηρίζει ότι μετάνιωσε που την υπέδειξε για Πρόεδρο της Βουλής. «Χαρακτηριστική περίπτωση αυτοκαταστροφικής αδιαλλαξίας ήταν εκείνη της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η στάση της ήταν συστηματικά συγκρουσιακή και παρελκυστική. Δυστυχώς η πολιτική και η Αριστερά μαγνητίζουν τους νάρκισσους, όπως το φως τα έντομα» γράφει στο βιβλίο του.

Όσον αφορά στον Παύλο Πολάκη αναφέρθηκε στις φορές που ήταν με το ένα πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ αλλά και σε αρκετές στιγμές έντασης στις σχέσεις τους. Ο πρώην πρωθυπουργός γράφει στο βιβλίο του: «Ο Παύλος είχε δείξει και τότε και νωρίτερα, ιδίως όμως αργότερα, μία sui generis στάση που δημιουργούσε προστριβές με άλλα στελέχη αλλά και με πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους. Το έβλεπα. Αργότερα βέβαια συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν πάντα αιτία της στάσης του το θυμικό καθώς σε κάποιες περιπτώσεις αποδείχτηκε εξαιρετικά ικανός να το συγκρατεί».

Για τον πρώην στενό συνεργάτη του, Νίκο Παππά, αναφέρει πως δεν περίμενε την καταδίκη με 13-0 στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος που αφορούσε στις τηλεοπτικές άδειες. «Εκ των υστέρων εκτίμησα ότι έπρεπε τότε να του ζητήσω να διευκολύνει το κόμμα, αλλά και τον εαυτό του αποσύροντας ο ίδιος την υποψηφιότητά του. Και αυτό γιατί είχε επιδείξει σε όλη αυτή τη διαδικασία απαράδεκτη επιπολαιότητα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στην «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει ότι όταν έχασε τις εκλογές της 21ης Μαΐου πρότεινε στην Έφη Αχτσιόγλου να αναλάβει το «τιμόνι» του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα γράφει: «Η σκέψη μου για μία ομαλή μετάβαση πήγε αμέσως στην Έφη Αχτσιόγλου. Η αντίδρασή της με ξάφνιασε. Ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτική, στα όρια της άρνησης. Τα επιχειρήματά της ομολογώ δεν μου φάνηκαν καθόλου πειστικά. Μου είπε ότι ποτέ δεν της είχε περάσει από το μυαλό η προοπτική του να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ και ότι ένιωθε ανέτοιμη για ένα τέτοιο βάρος».

Μετά τις εκλογές του Ιουνίου πρότεινε στον Αλέξη Χαρίτση να θέσει υποψηφιότητα και τον κάλεσε να συζητήσουν στο Σούνιο. «Σκοτείνιασε. Μου είπε τελικά ότι δεν αισθάνεται έτοιμος να αναλάβει ένα τόσο μεγάλο βάρος και μου ζήτησε να μην παραιτηθώ».

Για τον Στέφανο Κασσελάκη, γράφει: «Μου φάνηκε υπερφίαλος, είχε τη βεβαιότητα ότι όχι μόνο θα εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αλλά ότι σύντομα θα εκλεγεί και πρωθυπουργός».

«Κλείνει λογαριασμούς του παρελθόντος»

Όπως υπογραμμίζουν όσοι έχουν διαβάσει την «Ιθάκη» μιλούν για μια προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να κλείσει τους λογαριασμούς του παρελθόντος προκειμένου να ανοίξει το επόμενο «κεφάλαιό» του που πιθανόν να είναι η δημιουργία ενός νέου κόμματος.

Ο ίδιος κάνει έναν απολογισμό του παρελθόντος και των πεπραγμένων του, ενώ δίνει και το στίγμα του για το μέλλον κάνοντας λόγο για την ανάγκη μίας κοινωνικής αναγέννησης της χώρας, για ένα σχέδιο που θα φτάνει έως το 2030. Επαναλαμβάνει τον όρο «νέο πατριωτισμό», δεν μπαίνει όμως σε λεπτομέρειες σε σχέση με τις επόμενες κινήσεις του. Ωστόσο μία αναφορά του στο τέλος του βιβλίου προμηνύει το «ταξίδι» στις νέες θάλασσες, δηλ. την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος από ότι φαίνεται τοποθετείται την Άνοιξη.

«Και όταν φτάσει στην Ιθάκη αφού ξαποστάσει λίγο στο λιμάνι της γαλήνης αρματώνει πάλι το καράβι της για νέους ορίζοντες. Και εμείς, όσοι από εμάς παίρνουμε τη θέση μας στο πλήρωμα, πιο έμπειροι πια, πιο σοφοί και πιο έτοιμοι» είναι η χαρακτηριστική αναφορά.

Οι αντιδράσεις

Ποικίλλουν οι αντιδράσεις των παλαιών συντρόφων του Αλέξη Τσίπρα στους οποίους αναφέρθηκε μέσα από το βιβλίο του, ενώ πυρά δέχτηκε ο πρώην Πρωθυπουργός και από τους πολιτικούς αντιπάλους του.

Κωνσταντοπούλου: Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, κατά την ομιλία της στην Επετειακή Εκδήλωση της Βουλής για την Εθνική Αντίσταση.

«Κυκλοφόρησε σήμερα ένα βιβλίο που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή εντολή και ετυμηγορία, την εντολή του δημοψηφίσματος» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για την «Ιθάκη».

«Η προδοσία έχει πολλές μορφές και ο λαός έχει προδοθεί πολλές φορές», συνέχισε η κ. Κωνσταντοπούλου. «Θα διαβάσω το βιβλίο, βλέποντας όμως αυτά που κυκλοφορούν, χαίρομαι ιδιαίτερα και αισθάνομαι μεγάλη τιμή, που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση και παρακαταθήκη: Να μην διευκολύνουμε καμία προδοσία του λαού», πρόσθεσε.

Πολάκης: «Λέει ψέματα και πολλές ανακρίβειες»

Με δύο αναρτήσεις, ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζει πως ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του λέει ψέματα και ανακρίβειες. Τονίζει ότι δεν παίρνει ούτε λέξη πίσω από την ανάρτησή του τον Φεβρουάριο του 2023, που ήταν – και καλά, όπως σημειώνει- η αιτία για την προσωρινή απομάκρυνσή του από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης υποστηρίζει ότι δεν εκβίασε ποτέ τον Αλέξη Τσίπρα για την υποψηφιότητα του Μιχάλη Χαιρετάκη και πως ο εκβιασμός προήλθε από τον Γιώργο Σταθάκη.

Παππάς: «Καλώς ο Τσίπρας τοποθετείται με σαφήνεια για το 2015» – Τι είπε για τις τηλεοπτικές άδειες

Για το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και τα όσα υποστηρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός για τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο Νίκος Παππάς στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στο Open.

«Είναι σαφές ότι θα γίνει ένας θόρυβος. Πρέπει και τα στελέχη μας και κυρίως ο κόσμος που παρακολουθεί την Αριστερά και την προοδευτική παράταξη να έχει τα μάτια του 4 και 14 απέναντι στους καλοθελητές, που θέλουν την Αριστερά και την προοδευτική παράταξη διαιρεμένη, να τσακώνεται για το τι έγινε το ΄15, το ΄17, το ’19, το ’21 και να μην κοιτάει μπροστά», είπε ο Νίκος Παππάς.

Και συνέχισε: «Ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω, έχει διαμορφώσει ένα πολιτικό γεγονός. Δεν είναι απλώς ένα βιβλίο. Είναι η υποχρέωση ενός ανθρώπου που ήταν στη θέση του Πρωθυπουργού να καταγράψει αυτό που έζησε και το μείζον ζήτημα το οποίο, κατά τη γνώμη μου, πυροδοτεί εκ νέου τον πολιτικό διάλογο είναι η σαφήνεια με την οποία τοποθετείται πάνω στο ζήτημα της εκλογικής μας νίκης, της διαπραγμάτευσης, του δημοψηφίσματος και της δεύτερης εκλογικής νίκης».

Για το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας υποστηρίζει στο βιβλίο του ότι ο Νίκος Παππάς έδειξε «απαράδεκτη επιπολαιότητα» ο ίδιος απαντά: «Αυτό είναι μια φράση η οποία ακουμπάει την περίοδο μετά το Ειδικό Δικαστήριο. Όπου λέει ότι υπήρχε η σκέψη αν θα είμαι στα ψηφοδέλτια ή όχι. Η ιστορία έδειξε ότι συμμετείχα στα ψηφοδέλτια. Πρώτευσα στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας οπότε νομίζω ότι απεφάνθη ο λαός. Δεύτερον, το 13-0 το οποίο και πάρα πολύ το χρησιμοποίησαν εναντίον μου, λέγανε ότι δεν θα μπορώ να σταθώ απέναντι στον Μητσοτάκη κλπ. αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, όταν το εκστόμισε το έβαλε στα πόδια. Γιατί; Γιατί είναι σαφές ότι είχε ενορχηστρώσει εναντίον μου μια ιστορία, ένα χυδαίο δούναι και λαβείν με την κυρία Κλάπα και την κυρία Αδειλίνη, αυτές τις κυρίες οι οποίες χρησιμοποίησαν τη δική μου υπόθεση για να διοριστούν. Και όταν διορίστηκαν βυσσοδομούσαν με την υπόθεση των Τεμπών».

«Δεν είμαστε ίδιοι και ως πρόσωπα αυτοί που ήμασταν το 2015. Και εγώ έχω δείξει και περισσότερο πάθος και πήρα αποφάσεις περισσότερο με τη θέληση και τη βούληση, υποτιμώντας ενδεχομένως τους συσχετισμούς. Κάποια πράγματα ενδεχομένως θα τα κάναμε διαφορετικά. Κάναμε όμως κάποιες κεντρικές επιλογές οι οποίες έχουν δικαιωθεί από την ιστορία», τόνισε ο Νίκος Παππάς.

Ειδικότερα αναφέρθηκε στον νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. «Είμαστε στο 2026. Είμαι σε ένα τηλεοπτικό σταθμό για τον οποίο λέω ότι αν δεν είχε γίνει η διαδικασία αδειοδότησης δεν θα υπήρχε. (…) Θα ήμασταν με την προηγούμενη κατάσταση. Με υπερχρεωμένα κανάλια μόνο. Και με μία κατάσταση η οποία θα διαιωνίζονταν. (…) Έχουν περάσει 2.600 μέρες από τότε που δόθηκαν οι άδειες, 2.300 μέρες από τότε που κέρδισε η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Ότι 90% εφαρμόζει το νόμο μας η Νέα Δημοκρατία».

«Αυτό που λέει ο Τσίπρας στο βιβλίο για την επιθετικότητα. Ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα για να μην διαρρεύσει εκείνη η φωτογραφία με τα ράντζα. Δεν χρειαζόταν. Δεν θα άλλαζε κάτι», είπε ο Νίκος Παππάς.

«Να καλέσω και τον κόσμο που μας παρακολουθεί να διαβάσει το βιβλίο, να διαβάσει αναλυτικά και τις 14 σελίδες (σ.σ. για τις άδειες). Ας πούμε. Ο Τσίπρας λέει ότι (…) συνάντησε τον μακαρίτη, πλέον, Σταύρο Ψυχάρη και του ζήτησε να διευθετηθούν με πολιτική παρέμβαση τα δάνεια του ΔΟΛ. Και ότι εκεί κατάλαβε (σ.σ. ο Τσίπρας) ότι έπρεπε να μπει κάποια τάξη και στο τηλεοπτικό τοπίο και στο τοπίο των ΜΜΕ. Και, μάλιστα, ότι ο τρόπος με τον οποίον αντιμετώπιζε τον άνθρωπο που ο Ψυχάρης αντιμετώπιζε τον άνθρωπο που σε λίγο καιρό θα ήταν πρωθυπουργός τον έπεισε να κάνουμε και την εξεταστική για τα δάνεια των ΜΜΕ. Άρα, έχει κυλήσει πάρα πολύ νερό στο αυλάκι και νομίζω ότι θα είναι σε λίγο αστείο να κλείσει η 10ετής περίοδος των αδειών και να συζητάμε πώς και τι έγινε όταν έχει γίνει κοινά αποδεκτό ότι κάπως έτσι έπρεπε να γίνει», υπογράμμισε ο Νίκος Παππάς.

Ο Νίκος Παππάς μίλησε με θετικά λόγια για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να καταθέσει τη δική του άποψη για τα γεγονότα του 2015. «Η συζήτηση γύρω από το 2015 και την ιστορική του αποτίμηση είναι μια μάχη για το μέλλον. Γιατί επιμένει η Νέα Δημοκρατία τόσο πολύ για το 2015 όλα αυτά τα χρόνια; Μην μου πείτε ότι δεν το θυμάστε. Το αχρείαστο μνημόνιο, το δημοψήφισμα. (…) Είναι σημαντικό διότι η εκλογή δική μας ήταν μια ιστορική τομή. Απέναντι σε αυτή την ιστορική τομή ή κάποιος μπορεί να κάνει μια ανάγνωση ότι η Ελληνική Δημοκρατία έφτασε σε ένα σημείο ωρίμανσης, η παράταξη η οποία η ιστορική η Αριστερά, η οποία δεν ήταν νοητό ήταν σχεδόν απαγορευμένο στο συλλογικό υποσυνείδητο να αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες ανέλαβε κυβερνητικές ευθύνες ή μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα που με λύσσα προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να πείσει ότι αυτό ήταν μια παρένθεση».

Και πρόσθεσε: «Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι και με την υπεράσπιση αυτής της τακτικής ότι ξαναμπαίνουν γερά τα θεμέλια μιας αντίληψης ότι η μεγάλη ενωμένη συνασπισμένη Αριστερά και προοδευτική παράταξη μπορεί ακόμα και σε δυσμενείς συνθήκες να αναλαμβάνει κυβερνητικές ευθύνες και να βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά».

Για τον Γιάνη Βαρουφάκη και τα όσα υποστηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας για τις διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες ο Νίκος Παππάς σχολίασε: «Δεν δικαιολογούνται όλες οι επιμέρους κινήσεις. Και αυτό αποδεικνύεται από τις επιλογές που έγιναν εκείνο τον καιρό. Η διαπραγμάτευση ήταν πολυκέφαλη πάρα πολύ νωρίς. Έγινε δηλαδή διαπίστωση ότι υπήρχαν αρρυθμίες και ελλιπής προετοιμασία σε εκείνο το επίπεδο. Εάν διαβάσει κανείς το βιβλίο με εμβρίθεια και χωρίς παραμορφωτικούς φακούς θα δει ότι ο Τσίπρας καταγράφει εύστοχα κατά την γνώμη μου ότι υπήρχε πολιτική σκοπιμότητα από την άλλη πλευρά».

«Ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε να ηγηθεί ενός κόμματος το οποίο είχε ιδεολογικό και πολιτικό εξοπλισμό και με τη δυνατότητα του να επικοινωνεί με το λαό και υπό την ηγεσία του αυτό το κόμμα έγινε κυρίαρχο. Αυτή είναι η ιστορική πραγματικότητα. Εδώ δεν πρέπει να να τα κρύβουμε αυτά ή να τα καλύπτουμε», υπογράμμισε.

«Και για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Και εγώ πρέπει να το αναγνωρίσω δημόσια. (σ.σ. Ο Αλέξης Τσίπρας) Αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δεν έχω ευθύνη. Εγώ ήμουν υπουργός. Προφανώς όταν είσαι μέλος ενός υπουργικού συμβουλίου εκτελείς και υλοποιείς τις εντολές και το σχεδιασμό που εκπονεί ο πρωθυπουργός. Έχεις τη δυνατότητα αν δεν θες να φύγεις. Όμως επειδή το βλέπουμε αυτό το φαινόμενο στην αντίπαλη παράταξη, ο επικεφαλής δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διεκδικεί να βγάλει την ουρά του απέξω και να λέει δεν φταίω εγώ, φταίει ο διπλανός μου», τόνισε.

Μάλιστα σχολιάζει και τα όσα λέει ο Αλέξης Τσίπρας για το delivery στους ιδιοκτήτες καναλιών που είχαν κλειστεί στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης χωρίς κινητά προκειμένου να διεκδικήσουν μία τηλεοπτική άδεια.

«Θέλω να το διαβάσετε με εμβρίθεια για να δείτε ότι πέφτει σε ένα θέμα το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι δευτερεύον. Αν είχαμε delivery, εδώ θα τον διαψεύσω -για να ευθυμήσουμε και λίγο. Δεν υπήρχε delivery. Υπήρχε ένα πάρα πολύ καλό catering σε εκείνη τη διαδικασία. Και αν έπρεπε ας πούμε να είμαστε τόσο επιθετικοί επικοινωνιακά ή όχι… Αυτά τα θέματα μπορούμε να τα συζητήσουμε. Τι λέει όμως μέσα; Λέει ότι ήταν ένας άψογος και κρυστάλλινος διαγωνισμός. Ήταν ο διαγωνισμός που έδωσε για πρώτη φορά τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο. Ήταν ο διαγωνισμός που έφερε χρήματα στο δημόσιο. Και δεν μπόρεσε κανένας τελικά να βάλει ερωτήματα για τον τρόπο διεξαγωγής του».

Πυρά Κασσελάκη σε Τσίπρα για το βιβλίο του: «Κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού» – Τι απαντά για Μπέττυ και Τάιλερ

Έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης με αφορμή τα όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του, για τον ίδιο και τον σύζυγό του, Τάιλερ Μακμπέθ.

«Οφείλω να απαντήσω σε ένα αυτοαναφορικό πόνημα- πλυντήριο, την “Ιθάκη” του προκατόχου μου στον ΣΥΡΙΖΑ που θα καταλήξει να είναι Τιτανικός για το πανάκριβο rebranding του» αναφέρει αρχικά ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Η διαπίστωση του Αλέξη ότι υπήρξε “τσουνάμι Κασσελάκη” στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ειλικρινής. Εξηγεί όμως γιατί ο ίδιος φρόντισε με όλες τις δυνάμεις του να το ανακόψει οργανώνοντας δυο φορές την επιχείρηση ανατροπής του νόμιμα εκλεγμένου αρχηγού;» διερωτάται στην συνέχεια ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Και συμπληρώνει: «στεναχωριέται ο Αλέξης που μετά την εκλογή μου στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπόρεσαν να μου μάθουν τα βασικά. Ευτυχώς, εάν είχα μάθει τα βασικά τους θα ήμουν κι εγώ σαν κι αυτούς. Πολιτικός της ίντριγκας και της τάβλας».

Για τον χαρακτηρισμό «υπερφίαλος» τον οποίο χρησιμοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του για τον Στέφανο Κασσελάκη, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει στην ανάρτησή του: «όταν τον είχαν παρατήσει οι άλλοι εγώ έτρεχα στα ακριτικά νησιά με δικά μου έξοδα να τον υπερασπιστώ. Όταν τα δαχτυλίδια του έκαναν διακοπές, εγώ έτρεχα μέσα στις φωτιές και στον “Ντάνιελ”. Ήμουνα μέσα στον κόσμο. Βοηθούσα όσο μπορούσα. Όταν εκείνοι συναντούσαν ολιγάρχες- χορηγούς εγώ έβαζα χρήματα από την τσέπη μου. Συνεπώς, Αλέξη συγγνώμη για την “έλλειψη σεμνότητας”».

Για την αναφορά στον Τάιλερ Μακμπεθ, ο Στέφανος Κασσελάκης λέει: «Σε ένα κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού, ο Αλέξης υποστηρίζει πως ο σύζυγός μου, Τάιλερ, ρώτησε την σύζυγό του, Μπέτυ, πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στου Μαξίμου. Προφανώς, τα αγγλικά της Μπέττυς είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη, καθώς δεν κατάλαβε πως ο Τάιλερ τη ρωτούσε πώς ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου».

«Εσύ θα είσαι ο Βελουχιώτης και εγώ ο Ζέρβας» – Το παρασκήνιο της συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και το σχόλιο Καμμένου για την «Ιθάκη»

«Ο Πάνος Καμμένος στάθηκε με θεσμική συνέπεια απέναντι μου και στήριξε τη λειτουργία της κυβέρνησης μας χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινή συνοχή της», τονίζει μεταξύ άλλων στην «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στον πρώην κυβερνητικό εταίρο του, ενώ αποκαλύπτει τον λόγο που δεν προχώρησε η συνεργασία με τον Σταύρο Θεοδωράκη.

Ο κ. Τσίπρας, στο βιβλίο του, κάνει ειδική αναφορά στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, όταν είχε δύο ραντεβού: ένα με τον Πάνο Καμμένο και ένα με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Συγκεκριμένα, για την συνάντησή του και τα όσα ειπώθηκαν με τον Πάνο Καμμένο στην Κουμουνδούρου ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει: «Εγώ θέλω το Υπουργείο Άμυνας και δεν θα σου βάλω κανέναν όρο, δεν θέλω να είμαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Θέλω το Υπουργείο Άμυνας γιατί αυτό ήταν το όνειρό μου. Θέλω να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια. Μαζί θα φτιάξουμε μια νέα εθνική ενότητα. Εσύ θα είσαι ο Άρης Βελουχιώτης και εγώ ο Ναπολέων Ζέρβας».

Ο κ. Τσίπρας εξιστορεί λέγοντας πως «πέρα από τις συνηθισμένες υπερβολές του, που τις ανέμενα, ομολογώ ότι με εξέπληξε η στάση του… Ηρέμησε, Πάνο! Σ’ ευχαριστώ και μου ακούγεται πολύ ωραίο όλο αυτό για την εθνική συμφιλίωση, αλλά τώρα χρειάζομαι τη μέγιστη δυνατή στήριξη και πλειοψηφία. Καταλαβαίνεις γιατί. Σκέφτομαι, λοιπόν, να προτείνω και στον Θεοδωράκη να συμμετάσχει στην κυβέρνηση». «Μην τον φέρεις αυτόν. Θα μας διαλύσει, θα τα δίνει όλα στους έξω» (σ.σ. απάντησε ο Καμμένος ). Σε άλλο σημείο λέει: «Όμως όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Ανεβαίνοντας με τα πόδια τις σκάλες της Κουμουνδούρου, κάποια στιγμή ο Θεοδωράκης φτάνει στον όροφο που ήταν το γραφείο του Λαφαζάνη. Τον συναντάει στον διάδρομο και ο Λαφαζάνης του απευθύνεται: «Τι θες εσύ εδώ; Μην κάνεις τον κόπο, πρόλαβε ο άλλος». «Τι εννοείς;», απαντάει εκείνος, «Ήταν πάνω με τον Καμμένο. Τελείωσε, τα βρήκαμε», του είπε.

Η ανάρτηση Καμμένου για την «Ιθάκη»

Ο πρώην υπουργός και πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ, φαίνεται ότι ήδη έχει ξεκινήσει να διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ανέβασε μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, με ένα ζευγάρι κόκκινα γυαλιά τοποθετημένα πάνω στο εξώφυλλο. «Το κλειδί για το 2015 είναι το τηλεφώνημα με τον Πρόεδρο Ομπάμα από τις Βρυξέλλες…» γράφει ο Πάνος Καμμένος.

Το κλειδί για το 2015 είναι το τηλεφώνημα με τον Πρόεδρο Ομπάμα από τις Βρυξέλλες….. pic.twitter.com/bqwJ7JklDY — Panos Kammenos (@PanosKammenos) November 24, 2025

Χαρίτσης: Ο Τσίπρας περιγράφει τα γεγονότα με ακριβή τρόπο – Αν είχε παραμείνει θα ήταν μία διαφορετική πολιτική κατάσταση σήμερα

Για το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και την αποκάλυψη ότι ο πρώην Πρωθυπουργός του είχε προτείνει να είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης στον Νίκο Χατζηνικολάου από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

Αναφορικά με τα όσα υποστηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας ότι πρότεινε στον Αλέξη Χαρίτση να αναλάβει τα ηνία του κόμματος ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημείωσε ότι «είναι έτσι τα πράγματα. Είναι έτσι. Τουλάχιστον το συγκεκριμένο απόσπασμα που έχω διαβάσει είναι ακριβές. Περιγράφει τα γεγονότα με τρόπο ακριβή έτσι όπως έγιναν, οπότε επ’ αυτού μπορώ να το επιβεβαιώσω».

Σε ερώτηση γιατί αρνήθηκε τότε να είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Χαρίτσης είπε ότι «δεν νομίζω ότι μπορείτε να βγάλετε συμπεράσματα για το τότε με αυτά που γνωρίζουμε σήμερα, στο τέλος του 2025. Μιλώντας με τα τότε δεδομένα εγώ μπορώ να σας πω ότι προφανώς ήταν μία εξέλιξη η οποία και προσωπικά με προβλημάτισε και με βασάνισε πάρα πολύ. Δεν πήρα κάποια απόφαση ελαφρά τη καρδία. Θεώρησα, όμως, ότι σε εκείνες τις συνθήκες και έτσι όπως είχε διαμορφωθεί το πολιτικό περιβάλλον, μια δικιά μου υποψηφιότητα χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη προετοιμασία – πρέπει να σας πω ότι αιφνιδιάστηκα και δεν είχε γίνει καμία αντίστοιχη πολιτική, ούτε επιτρέψτε μου να πω και προσωπική προετοιμασία – δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να διασφαλίσει την ακριβώς ενότητα και τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος στις τότε συνθήκες, έτσι όπως ήταν τότε τα πράγματα».

Και συνέχισε: «Βεβαίως από τότε έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά. Είχαμε και την εξέλιξη και τη διάλυση ενός ολόκληρου πολιτικού χώρου (…), αλλά δεν μπορούμε να κρίνουμε νομίζω τις τότε αποφάσεις με βάση αυτά που γνωρίζουμε σήμερα. Τότε νομίζω εγώ το είχα πει τότε και στον Αλέξη Τσίπρα ότι έπρεπε να παραμείνει. Θεωρώ ότι θα ήταν μια διαφορετική πολιτική κατάσταση σήμερα όχι μόνο για την Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τη χώρα συνολικότερα αν είχε παραμείνει και αυτά τα δύο χρόνια είχε ακολουθηθεί μία διαφορετική πορεία».

Ερωτηθείς αν βλέπει θετικά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι «κατ’ αρχάς το αν θα επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας ή όχι θα πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος. Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι στις σημερινές συνθήκες, που κακά τα ψέματα κανείς δεν φανταζόταν πριν δύο χρόνια ούτε εγώ – δεν θέλω να το παίξω μετά Χριστόν προφήτης- όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Έχει έρθει ο κόσμος τα πάνω κάτω (…) και δεν αναφέρομαι μόνο στα εσωτερικά αλλά και στη διεθνή επικαιρότητα».

«Βλέπουμε στην χώρα μας μία κυβέρνηση, την κυβέρνηση Μητσοτάκη η οποία ουσιαστικά έχει μετατραπεί αυτά τα δύο χρόνια, πατώντας πάνω στο περίφημο 41%, σε καθεστώς. Απέναντι σε όλα αυτά το ζήτημα της επιστροφής ή της ενεργοποίησης και ενός πολιτικού με την εμπειρία και με την μεγάλη διαδρομή που έχει ο Αλέξης Τσίπρας έχει να κάνει με το τι απαντήσεις δίνεις στις πολύ μεγάλες ανάγκες του σήμερα και στα πολύ μεγάλα ερωτήματα του σήμερα. Θα είναι οι απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν και δώσαμε αν θέλετε συλλογικά την περίοδο ’19-’23, μία λογική μέσου όρου, στροφής στο Κέντρο και μια λογική να τους ικανοποιήσουμε όλους; Νομίζω δεν ανταποκρίνονται αυτού του τύπου οι απαντήσεις στις σημερινές συνθήκες. Σήμερα θέλει πάρα πολύ ξεκάθαρες θέσεις απέναντι σε μια κοινωνία που ασφυκτιά», σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Για το αν πιστεύει τελικά ότι σήμερα δεν αρκεί ένα «άνοιγμα» στο Κέντρο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς εξήγησε ότι «νομίζω ότι δεν αρκεί. Μπορεί σε διαφορετικές περιόδους αυτό να ήταν μία διέξοδος. Νομίζω ότι τα προβλήματα σήμερα είναι τόσο ασφυκτικά, η πίεση η κοινωνική είναι τόσο μεγάλη στο στεγαστικό, στην ακρίβεια, στα ζητήματα της ενέργειας. Δεν μπορείς να πας με λογικές να τα έχω καλά με όλους, με λογικές του μέσου όρου. Εδώ χρειάζονται τομές. Χρειάζεται ρήξη. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ρεαλιστικό αλλά και ριζοσπαστικό ταυτόχρονα».

Για τα εσωκομματικά προβλήματα στην Νέα Αριστερά που προκαλεί το δίλημμα εάν το κόμμα θα συνεργαστεί ή όχι με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Χαρίτσης σχολίασε: «Ο στόχος ο δικός μας και το έχουμε πει και το έχουμε καταγράψει και στη συνεδριακή μας απόφαση ήδη από πέρσι είναι ακριβώς η διαμόρφωση ενός μεγάλου, πλατιού μετώπου των δυνάμεων της Αριστεράς, της πληθυντικής Αριστεράς από την αριστερή Σοσιαλδημοκρατία μέχρι την ριζοσπαστική Αριστερά ακριβώς για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις πολύ μεγάλες προκλήσεις του σήμερα. Δεν έχει κανένας μαζικές λύσεις ούτε κανένας μπορεί να διεκδικεί το αλάθητο».

«Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό μας εμείς κάνουμε τη συζήτηση ανοιχτά, δημοκρατικά, συλλογικά. Και εγώ σέβομαι όλες τις αποφάσεις. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία κατάσταση που είναι τα πράγματα τόσο απολύτως ξεκάθαρα που μπορείς με φανατισμό να απορρίψεις ή να επιδοκιμάσεις μία πρόταση ή μία λογική», υπογράμμισε.

«Αυτό, όμως, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως σαφές είναι -και γι’ αυτό πιέζει η κοινωνία- ότι πρέπει να υπάρξει απάντηση στη Δεξιά. Δεν πρέπει, αυτό το έχω πει κατ’ επανάληψη η ΝΔ επ’ ουδενί να έχει τρίτη ευκαιρία γιατί τότε αυτός ο καθεστωτισμός που βλέπουμε σήμερα θα περάσει σε μία άλλη κατάσταση, η οποία θα είναι εξαιρετικά απειλητική για την ίδια την θεσμική ομαλότητα στη χώρα μας», κατέληξε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Πηγή: enikos.gr