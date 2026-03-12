Φορολογικές δηλώσεις: Τι αλλάζει στο Ε2 για ενοίκια, απαλλαγές φόρου και μισθώσεις ακινήτων

Αλλαγές στη διαδικασία δήλωσης των εισοδημάτων από ακίνητη περιουσία φέρνει το φετινό έντυπο Ε2, το οποίο θα υποβληθεί από περίπου 3,4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων που απέκτησαν εισοδήματα μέσα στο 2025.

Στο επίκεντρο βρίσκονται νέοι κωδικοί που σχετίζονται με τη φορολογική απαλλαγή για όσους ιδιοκτήτες αποφάσισαν να διαθέσουν κλειστά ακίνητα ή ακίνητα που χρησιμοποιούνταν σε βραχυχρόνια μίσθωση στη μακροχρόνια αγορά.

Τα στοιχεία των εισοδημάτων από μισθώσεις θα εμφανίζονται και φέτος προσυμπληρωμένα στο έντυπο, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αντλεί δεδομένα από τις δηλώσεις μισθωτηρίων συμβολαίων αλλά και από τις ψηφιακές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως η Airbnb και η Booking. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να περιοριστούν τα λάθη και να επιταχυνθεί η διαδικασία συμπλήρωσης της δήλωσης για τους φορολογούμενους.

Παρά το γεγονός ότι τα ποσά θα εμφανίζονται ήδη καταχωρημένα στο σύστημα, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να τα διορθώσουν, εφόσον διαπιστώσουν ανακρίβειες ή διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα.

Οι νέοι κωδικοί για τη φοροαπαλλαγή

Σημαντικό στοιχείο του φετινού εντύπου είναι η προσθήκη ειδικών κωδικών που συνδέονται με την τριετή φοροαπαλλαγή για ιδιοκτήτες οι οποίοι έθεσαν σε μακροχρόνια μίσθωση ακίνητα που παρέμεναν κενά ή αξιοποιούνταν προηγουμένως μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόστηκε με στόχο να ενισχυθεί η προσφορά κατοικιών στη μακροχρόνια αγορά ενοικίων.

Ειδικότερα, στη στήλη 17 του εντύπου έχουν προστεθεί οι νέοι κωδικοί 64 και 65. Μέσω αυτών δηλώνεται το εισόδημα που προκύπτει από τη μίσθωση κατοικιών οι οποίες είτε ήταν κενές τα προηγούμενα χρόνια είτε λειτουργούσαν ως ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στον κωδικό 64 καταγράφεται το εισόδημα που προέκυψε το 2025 από τη μακροχρόνια εκμίσθωση κατοικίας η οποία παρέμενε κενή κατά την τριετία 2022-2024. Προϋπόθεση είναι η σύμβαση μίσθωσης να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών. Το ποσό αυτό μεταφέρεται στη συνέχεια στο έντυπο Ε1, στους κωδικούς 119-120, όπου και απαλλάσσεται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος.

Αντίστοιχα, στον κωδικό 65 δηλώνεται το εισόδημα από κατοικίες που κατά το 2024 είχαν ενταχθεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και στη συνέχεια μετατράπηκαν σε μακροχρόνιες μισθώσεις μέσα στο 2025. Και σε αυτή την περίπτωση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της τριετούς μίσθωσης, το εισόδημα απαλλάσσεται από τη φορολογία.

Δήλωση ανείσπρακτων ενοικίων και βραχυχρόνιων μισθώσεων

Εκτός από τις νέες φορολογικές διευκολύνσεις, το έντυπο Ε2 περιλαμβάνει και τους κωδικούς για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων. Στη σχετική στήλη καταχωρούνται τα ποσά που δεν έχουν εισπραχθεί από τους ενοικιαστές, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχουν κινηθεί οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες, όπως η έκδοση διαταγής πληρωμής ή η κατάθεση αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Παράλληλα, στο έντυπο δηλώνονται και τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Τα ποσά αυτά εμφανίζονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο, ενώ προβλέπεται και ξεχωριστή καταγραφή για περιπτώσεις υπεκμίσθωσης.

Στο έντυπο Ε2 καταγράφεται συνολικά η οικοδομημένη ακίνητη περιουσία κάθε φορολογουμένου, ανεξάρτητα από το αν αποφέρει εισόδημα. Αντίθετα, τα μη οικοδομημένα ακίνητα δηλώνονται μόνο όταν προκύπτει από αυτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Σε περίπτωση που κάποιο ακίνητο παρέμεινε κενό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αυτό πρέπει να δηλωθεί ρητά με την αντίστοιχη ένδειξη.

Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από ακίνητα



Μετά την υποβολή του εντύπου Ε2, τα στοιχεία των μισθωμάτων μεταφέρονται αυτόματα στο βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης (Ε1), όπου γίνεται ο τελικός υπολογισμός του φόρου.

Υπενθυμίζεται ότι τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ποσοστό 5% που αναγνωρίζεται ως δαπάνη συντήρησης, επισκευής και γενικής διαχείρισης των ακινήτων.

Η φορολόγηση πραγματοποιείται με κλιμακωτούς συντελεστές: 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ εισοδήματος, 35% για το τμήμα από 12.001 έως 35.000 ευρώ και 45% για το υπερβάλλον ποσό.

Οι αλλαγές στο έντυπο Ε2 αποτελούν μέρος της προσπάθειας της φορολογικής διοίκησης να βελτιώσει τη διαφάνεια στις μισθώσεις ακινήτων και να διευκολύνει την καταγραφή των πραγματικών εισοδημάτων από την ακίνητη περιουσία.

Πηγή: imerisia.gr