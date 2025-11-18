Σοκαριστική καταγγελία: 16χρονος κατηγορείται ότι βίασε 12χρονη στην Πάτρα

Σοκάρει η καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 12χρονης από 16χρονο στην Πάτρα.

Όπως μεταδίδει το tempo24, σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειας της ανήλικης, το συμβάν σημειώθηκε πριν από δύο ημέρες, όταν ο 16χρονος, που γνώριζε την 12χρονη, την συνάντησε σε δρόμο της Πάτρας. Τότε, ασκώντας βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο και τη βίασε.

Η 12χρονη ενημέρωσε άμεσα τους γονείς της, οι οποίοι έσπευσαν να καταγγείλουν το περιστατικό στην Αστυνομία.

Εις βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ έχει παραγγελθεί και ιατροδικαστική εξέταση για το θύμα.

