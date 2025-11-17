Λουκέτα σε επιχειρήσεις: Πανευρωπαϊκή πρωταθλήτρια και με διαφορά η Ελλάδα

Μια πολύ ανησυχητική έκθεση δημοσιοποίησε η Eurostat, σχετικά με τις πτωχεύσεις επιχειρήσεων πανευρωπαϊκά, με την Ελλάδα να σημειώνει αρνητική πρωτιά.

Όπως παρουσιάστηκε από το OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στα «λουκέτα» στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Γ' τρίμηνο του 2025, συγκριτικά με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της Eurostat, οι δηλώσεις πτώχευσης στη χώρα ενισχύθηκαν κατά 47,8% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2025, με την Πολωνία και την Τσεχία να ακολουθούν στις αυξήσεις από ηχηρή απόσταση, στα 17,3% και 17,2% αντίστοιχα.

Όπως ανέφερε και ο οικονομικός σύμβουλος Γιάννης Χατζησαλάτας στο Ώρα Ελλάδος, «είναι ανησυχητικό γιατί δε μιλάμε για κάποιες εποχές τύπου covid που υπήρχε πρόβλημα στην αγορά, μιλάμε για το τρέχον έτος». «Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ μάλιστα, το 2024 είχαμε αύξηση 76,9% στις πτωχεύσεις. Από τις δικαστικές αποφάσεις στα Πρωτοδικεία, δηλαδή, καταγράφηκαν 23 πτωχεύσεις, έναντι των μόλις 13 του 2023», συνέχισε.

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις στα «λουκέτα» καταγράφηκαν στην Κύπρο, στη Ρουμανία και στην Εσθονία, οι οποίες παρουσίασαν πτωτικές μεταβολές της τάξης του 50,0%, 45,9% και 21,0% αντίστοιχα.

Μιλώντας από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Δώρος Καπράλος, τοποθετήθηκε για τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το ελληνικό λιανεμπόριο, σχολιάζοντας: «Ενώ ακούμε συνέχεια ότι τα νούμερα βαίνουν καλώς και φαίνονται να κρατούνται οι τζίροι, η ποιοτική ανάλυση αυτών των στοιχειών δείχνει ότι ουσιαστικά έχουμε μια στασιμότητα στο λιανεμπόριο - αν όχι υποχώρηση. Όλα αυτά μάλιστα σε μια περίοδο που τα λειτουργικά και τα πάγια κόστη των επιχειρήσεων ανεβαίνουν με εκθετικό ρυθμό».

Τόνισε ότι εάν μπει «λουκέτο» σε μια επιχείρηση, δύσκολα επανέρχεται μεταγενέστερα στην εμπορική δραστηριότητα, σημειώνοντας ταυτόχρονα την αύξηση των επιχειρήσεων που κλείνουν στους κεντρικούς -και όχι μόνο- δρόμους του Πειραιά, αλλά και πανελλαδικά. Δε θεωρεί ότι η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου ευθύνεται τόσο πολύ για τον πολλαπλασιασμό των πτωχεύσεων, εντοπίζοντας το πρόβλημα πρωτίστως στα βάρη που καλούνται να σηκώσουν οι επιχειρήσεις στο σήμερα, με την ενεργειακή κρίση και την υψηλή φορολογία να πρωταγωνιστούν.

Αποτιμώντας, τέλος, τα στοιχεία της Eurostat, είπε: «Εισπράττουμε ουσιαστικά αυτό που παρατηρούμε τα χρόνια μετά την πανδημία, τη συνεχή υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης του κόσμου δηλαδή και τη γιγάντωση των παγίων και λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων».

