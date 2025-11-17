Βορίζια: Ελεύθερος ο 23χρονος που κατηγορείται για την τοποθέτηση της βόμβας

Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 23χρονος ανιψιός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που κατηγορείται για την τοποθέτηση της βόμβας στο υπό κατασκευή σπίτι στα Βορίζια της Κρήτης. Κρατήθηκε η ταυτότητά του και του ζητήθηκε να μην απομακρυνθεί από το σπίτι του, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να κληθεί εκ νέου. Ο λόγος που αφέθηκε ελεύθερος είναι η διαφωνία μεταξύ εισαγγελέως και ανακρίτριας για την προφυλάκισή του ή μη, με αποτέλεσμα το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου να αποφανθεί για την ποινική του τύχη.

Ο δικηγόρος του, Απόστολος Λύτρας, μιλώντας στο Newsbomb δήλωσε: «Είναι αθώος. Η μόνη εμπλοκή του είναι ότι πέρασε από το σημείο πριν από την έκρηξη και τίποτα άλλο. Όλα τα στοιχεία που παρουσιάσαμε και το υλικό δείχνουν ότι δεν έχει καμία σχέση».

Η μητέρα του ξέσπασε μπροστά στις κάμερες και στους δημοσιογράφους, λέγοντας πως ο γιος της είναι αθώος, με τον 23χρονο να αρνείται τις κατηγορίες, την ώρα που οι τρεις από την οικογένεια Καργάκη που βρίσκονταν στις φυλακές Αλικαρνασού, έχουν μεταχθεί σε άλλες φυλακές της χώρας διαχωρισμένοι.

«Ο σύζυγός μου το βράδυ που εξερράγη η βόμβα στο σπίτι του Φ. ήταν στα μπλόκα των κτηνοτρόφων στο Ηράκλειο. Ο Φ.Κ. ήταν αδερφός μου. Στις 31/10/25 περίπου στις 22.30 βρισκόμουν στο σπίτι μου μαζί με τις τρεις κόρες μου και τον γιο μου. Οι άλλοι δύο γιοι μου ήταν με τον σύζυγό μου. Περίπου στις 22:30 άκουσα έναν δυνατό θόρυβο σαν έκρηξη και ταρακουνήθηκε το σπίτι σαν να έκανε σεισμό. Βγήκα έξω για να δω τι έγινε και ακριβώς εκείνη την στιγμή πάρκαρε το αμάξι του ο σύζυγός μου. Είδαμε καπνό και νομίζαμε ότι ερχόταν από το σπίτι της αδερφής μου, της οποίας ο σύζυγός της βρίσκεται στη φυλακή. Πήγαμε προς τα εκεί και δεν είδαμε κάτι και μετά μπήκαμε στο σπίτι μας. Από τον έναν μου γιο, μάθαμε μετά ότι μάλλον έβαλαν βόμβα στο σπίτι του Φ.», λέει η σύζυγος του 43χρονου κατηγορούμενου από την οικογένεια Κ.

«Τι λέει πως εμένα τα κοπέλια μου σκότωσαν τον αδερφό της. Παίρνει όρκο; Αλλά έτσι μαθημένοι και παίρνουν ψεύτικους όρκους και δεν το έχουν αυτοί για τίποτα να παίρνουν ψεύτικους όρκους. Αυτοί βάλανε την αρχή από μέσα από τη φυλακή», λέει, μεταξύ άλλων, από την πλευρά της η μητέρα των 4 συλληφθέντων από την οικογένεια Φ.

«Το παιδί αυτό, τον 23χρονο, τον μπλέξαμε. Δεν υπάρχει πιο καλό παιδί στο χωριό. Βοηθούσε κόσμο, γύριζε στις εκκλησίες, δεν έμπλεκε σε καυγάδες. Τον κρατάνε άδικα», λέει ο πατέρας του Φ.Κ.

