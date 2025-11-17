Τρομακτικό πρόβλημα η βία ανηλίκων: Πέντε άγριες επιθέσεις σε ένα 24ωρο, τις τραβούν σε βίντεο

Τρομακτικές διαστάσεις έχει πάρει η βία μεταξύ των ανήλικων μαθητών καθώς μόνο μέσα στο Σαββατοκύριακο έλαβαν χώρα πέντε άγρια περιστατικά με πρωταγωνιστές παιδιά 14 ετών.

Όπως είπε στο OPEN η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, «βλέπουμε ότι είναι πολύ μικρές ηλικίες, δεν πρέπει αυτό το ζήτημα να είναι αστυνομικό, πρέπει να προλαβαίνουμε πριν έχουμε αυτές τις συμπεριφορές».

Τον χτύπησαν και τον εκβίαζαν

Στην πρώτη περίπτωση 14χρονος ξυλοκοπήθηκε από εφήβους, μέρα μεσημέρι, στο Μαρούσι. Ο νεαρός έπεσε θύμα επίθεσης από ομάδα συνομήλικών του, με κάποια από τα μέλη της να καταγράφουν σε κινητό τον ξυλοδαρμό. Ο νεαρός φαίνεται στο βίντεο να απαιτεί από το θύμα να ζητήσει συγγνώμη. Ο 14χρονος αρνείται αρχικά και δέχεται χτυπήματα και ο έφηβος που τον χτυπάει σταματά όταν την ακούει.

Η οικογένεια υπέβαλε μήνυση, καταγγέλλοντας ότι ο 14χρονος δεχόταν πιέσεις από την αρχή της χρονιάς από νέο μαθητή, ενώ άγνωστος νεαρός τού έστελνε μηνύματα ζητώντας «να τον προστατεύει για να μην φάει ξύλο». Όταν το παιδί απάντησε ότι δεν είχε χρήματα, εκείνοι φέρονται να του είπαν: «Φέρε ό,τι έχεις από το σπίτι, χρυσαφικά». Η μητέρα μίλησε για συνεχή εκφοβισμό, ενώ η αστυνομία έχει ήδη συλλάβει τρεις ανήλικους που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.

Την ξυλοκόπησαν για ένα... αγόρι

Στη δεύτερη περίπτωση το περιστατικό έγινε στο Περιστέρι όπου 13χρονη, μαθήτρια της Α’ Γυμνασίου, δέχθηκε επίθεση από συνομήλικη της, την ώρα που άλλες ανήλικες παρακολουθούσαν γελώντας και καταγράφοντας τα πάντα με τα κινητά τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες η αφορμή ήταν ένα αγόρι.

Για το άγριο συμβάν μίλησε μητέρα του θύματος όπου επεσήμανε ότι κανένα από τα κορίτσια δεν προσπάθησε να βοηθήσει την κόρη της. Όπως είπε, η μαθήτρια που τραβούσε το βίντεο φαίνεται πως έδωσε την εντολή για την επίθεση. «Την κλωτσούσαν, την χτυπούσαν, την έφτυσαν. Μέχρι και με τσάντα την χτύπησαν», ανέφερε.

Τον απήγαγαν επειδή αρνήθηκε να πουλήσει ναρκωτικά

Δεκαεξάχρονος κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα αρπαγής από έμπορο ναρκωτικών και συνεργούς του στα Γλυκά Νερά.

Ο ανήλικος δήλωσε στις αρχές ότι τα μέλη της συμμορίας τον είχαν προσεγγίσει για να πουλήσει ποσότητα κάνναβης, ώστε να επιστρέψει χρήματα από προηγούμενες πωλήσεις. Ο ίδιος αρνήθηκε, πέταξε τα ναρκωτικά και προσπάθησε να αποφύγει τη συμμετοχή, όμως οι δράστες επέμειναν και προχώρησαν στην αρπαγή του.

Για τον 20χρονο εγκέφαλο της συμμορίας έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, καθώς ήταν ήδη γνωστός στις αρχές για άλλες παράνομες πράξεις. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η συμμορία στρατολογούσε ανηλίκους για να διακινούν κάνναβη, ενώ ο 16χρονος φέρεται να αρνείται την ανάμειξή του για να αποφύγει κατηγορίες.

16χρονος πήγε στο νοσοκομείο μετά από επίθεση από 17χρονο

To τέταρτο περιστατικό βίας σημειώθηκε στην Πάτρα όταν 16χρονος μαθητής κατέληξε στο νοσοκομείο με αιμορραγία στο πρόσωπο, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από 17χρονο, σε μία κεντρική πλατεία της πόλης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι δύο ανήλικοι φέρεται να είχαν λεκτική αντιπαράθεση, η οποία πολύ σύντομα εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο. Ο 17χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε επανειλημμένα τον 16χρονο στο πρόσωπο, προκαλώντας του έντονη αιμορραγία και σοβαρές κακώσεις.

Ο τραυματισμένος μαθητής μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου και νοσηλεύεται. Οι γιατροί διαπίστωσαν εκτεταμένα τραύματα, ωστόσο –σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες– η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς δεν διαπιστώθηκαν απειλητικές για τη ζωή του κακώσεις.

Έξι κορίτσια ξυλοκόπησαν δύο 13χρονες

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όπου έξι κορίτσια επιτέθηκαν σε δύο 13χρονες το βράδυ της Παρασκευής. Έξι ανήλικες επιτέθηκαν σε δυο 13χρονες συνελήφθησαν, όπως και οι γονείς τους, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι τελευταίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Χθες, οι ανήλικες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκαν επίσης ελεύθερες, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Πηγή: ethnos.gr