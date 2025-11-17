«Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί η εξέγερση του Πολυτεχνείου ονομάστηκε έπος» - Η κατά λάθος ηρωίδα Δαμανάκη και μια τρομοκρατική οργάνωση

Μετά 52 χρόνια κι ακόμα το «Πολυτεχνείο» διχάζει. Και θα διχάζει στο διηνεκές έναν λαό που ο διχασμός είναι η προσφιλής ενασχόληση του…

Ελλάδα, η χώρα των παράλληλων μονολόγων, κατά τον Σεφέρη και ας απολαύσουμε έναν οιονεί μονόλογο για το «Πολυτεχνείο» από τον Βασίλη Ραφαηλίδη, τον μαρξιστή, τον δημοσιογράφο, τον συγγραφέα, τον Βασίλη Ραφαηλίδη τον πολυμαθή, πολυγραφότατο, ανατρεπτικό, πνευματώδη μαχητικό διανοούμενο της κομμουνιστικής Αριστεράς:

«Ο Σπυρίδων Μαρκεζίνης, γνωστός και ως “πίθηκος”, ήταν πολύ άτυχος. Διορίστηκε πρωθυπουργός την 8η Οκτωβρίου 1973, και ενάμισο μήνα μετά την ορκωμοσία του, εκδηλώνεται η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ήρθε στην εξουσία υποτίθεται για να εκτονώσει την κατάσταση και να κατασιγάσει τα πάθη μετά την εξέγερση της Νομικής, αλλά τα πάθη φούντωσαν εντελώς απροσδόκητα στο Πολυτεχνείο από την 14η Νοεμβρίου 1973 πού αρχίζει η κατάληψη, μέχρι τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή της 17ης Νοεμβρίου, που τα τανκς θα σπάσουν την πόρτα και θα καταστείλουν την αυθόρμητη, αυτοκαθοδηγούμενη και ακαθοδήγητη από τα κόμματα φοιτητική εξέγερση.

