Πέθανε ο Τσακ Νόρις στα 86 του χρόνια

Την τελευταία του πνοή άφησε στα 86 του χρόνια ο Τσακ Νόρις, που το τελευταία διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Παγκόσμια συγκίνηση προκάλεσε η είδηση θανάτου του Τσακ Νόρις, σε ηλικία 86 ετών. Ο θρυλικός ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Χαβάης, έπειτα από επείγον περιστατικό.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το πρωί της Πέμπτης, όπως γνωστοποίησε σε ανάρτησή της στο Instagram η οικογένειά του.

«Με βαριά καρδιά η οικογένειά μας μοιράζεται την αιφνίδια απώλεια του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες το πρωί», ανέφεραν. «Αν και θα θέλαμε να κρατήσουμε τις λεπτομέρειες ιδιωτικές, να γνωρίζετε ότι ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε ήρεμα».

«Έζησε τη ζωή του με πίστη, σκοπό και αφοσίωση στους ανθρώπους που αγαπούσε. Μέσα από το έργο του, την πειθαρχία και την καλοσύνη του, ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και άφησε ένα διαχρονικό αποτύπωμα σε τόσες ζωές», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Πηγή: newsbomb.gr