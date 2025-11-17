Λούβρο... 2.0: TikTokers κρέμασαν ανενόχλητοι τη φωτογραφία τους δίπλα στη Μόνα Λίζα (vid)

Δεν έχει περάσει ούτε μήνας από την κλοπή πολύτιμων αντικειμένων από το Λούβρο, που θα γραφτεί στην Ιστορία για το πόσο απλά έφεραν εις πέρας οι κλέφτες σε ένα μουσείο που υποτίθεται ότι είναι φρούριο.

Δεν έχουν περάσει, επίσης, παρά λίγες ημέρες από τότε που διέρρευσε ότι ο κωδικός ασφαλείας στο Λούβρο ήταν η λέξη... Louvre.

Κι έρχεται ακόμα ένα περιστατικό να επιβεβαιώσει ότι κάτι δεν πάει καλά με την ασφάλεια του εμβληματικού μουσείου που κοσμεί το Παρίσι.

Ανενόχλητοι

Δύο Βέλγοι TikTokers κατέστρωσαν ένα απλό σχέδιο και την περασμένη Παρασκευή δοκίμασαν την τύχη τους. Έφτιαξαν ένα πλαίσιο από Lego το οποίο αποσυναρμολόγησαν για να περάσουν την είσοδο, αλλά στη συνέχεια επανασυναρμολόγησαν, όπως οι ίδιοι περιέγραψαν και κατάφεραν να κρεμάσουν μια φωτογραφία - πορτρέτο τους, δίπλα στη Μόνα Λίζα.

Μιλώντας σε βελγικό μέσο, ο Νιλ και ο Σον περιέγραψαν ότι έλαβαν ένα μήνυμα που έλεγε ότι η φωτογραφία του βρισκόταν δίπλα στον διάσημο πίνακα και την επόμενη ημέρα καθώς κανείς δεν είχε φροντίσει να την ξεκρεμάσει...

Πηγή: ethnos.gr