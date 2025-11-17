Οι Oasis τραγούδησαν στο Monumental αφιερώνοντας κομμάτια τους στον τεράστιο Ντιέγκο Μαραντόνα (vid)

Η συγκίνηση χτύπησε κόκκινο, δάκρυα πλημμύρισαν το Monumental και όσοι βρέθηκαν στην ιστορική έδρα της Ρίβερ Πλέιτ δεν θα ξεχάσουν ποτέ το βράδυ που οι Oasis τίμησαν με τη μουσική τους τη μνήμη του τεράστιου Ντιέγκο Μαραντόνα.

Η βρετανική μπάντα βρέθηκε στο Μπουένος Άιρες για συναυλία και χάρισε μοναδικές στιγμές στους φίλους της, αλλά πολύ περισσότερο σε αυτούς που λατρεύουν τον Ντιέγκο.

Την ώρα που στις γιγαντοοθόνες προβάλλονταν στιγμιότυποα από τη ζωή του εμβληματικού ηγέτη της Εθνικής Αργεντινής, του κατά πολλούς, κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, το Live Forever έκανε εισαγωγή ως ένα μήνυμα ότι η μνήμη του θα ζει για πάντα μέσα στους Αργεντινούς και όλους όσοι λατρεύουν τη μπάλα.

Λίγο αργότερα, ο Λίαμ Γκάλαχερ, πήρε το μικρόφωνο και μέσα σε αποθέωση είπε ότι το Rock ‘N’ Roll Star είναι αφιερωμένο στον Μαραντόνα.