Η παρέλαση της πρωταθλήτριας Σίτι - Αποθεώθηκε ο Πεπ με το πούρο στο χέρι (vids)

Η Μάντσεστερ Σίτι μια ημέρα μετά την κατάκτηση του ογδόου πρωταθλήματος στην ιστορία της έκανε παρέλαση τίτλου στους κεντρικούς δρόμους του Μάντσεστερ με τα μέλη της ομάδας και τους οπαδούς να πανηγυρίζουν έξαλλα τον τίτλο.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα αποθεώθηκε από του φίλους της Μάντσεστερ Σίτι απολαμβάνοντας ένα πούρο.

Pep Guardiola waving to the Man City fans with a cigar in hand 👋 🔵 pic.twitter.com/FsgjupZqZ6

This is the scene at Deansgate in Manchester as @ManCity fans gather for the club's victory parade pic.twitter.com/h2kfWy7S5x