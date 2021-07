Ρουμπέν Πέρεθ: Ένας «προπονητής» στο ρόστερ του Παναθηναϊκού (pics+vids)

Το SDNA ξεφυλλίζει το ποδοσφαιρικό βιβλίο του 32 χρονου Ισπανού μέσου που κάνει πρόβες με τη φανέλα του «τριφυλλιού» κι έχει ήδη στείλει παραγγελιά στον ράφτη για το μελλοντικό κοστούμι με το οποίο θα κυκλοφορεί στα γήπεδα.

Φλαμένκο τέλος για τον Ρουμπέν Πέρεθ. Ο Ισπανός μέσος αποχωρίζεται τα πάτρια εδάφη,το χορό σήμα κατατεθέν στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου και πάει για...άλλα!

Στα 32 χρόνια του ο μέχρι πρότινος ποδοσφαιριστής της Λεγκανές στρίβει το τιμόνι προς Ελλάδα μεριά για λογαριασμό του Παναθηναϊκού κι ανοίγει μια νέα (ελληνική) σελίδα στην καριέρα του.

Κι όπως συμβαίνει με κάθε rookie ποδοσφαιριστή που έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, έτσι και στην προκειμένη περίπτωση, το ξεφύλλισμα του ποδοσφαιρικού βιβλίου της διαδρομής του στα γήπεδα είναι και απαραίτητο και χρήσιμο.

Τα πρώτα…γράμματα

στην Ατλέτικο Μαδρίτης

Ο Πέρεθ «μπουσούλησε» στις ακαδημίες της Ατλέτικο Μαδρίτης, ωστόσο δεν αποδείχτηκε της ποδοσφαιρικής μοίρας γραφτό να σταδιοδρομήσει και να κάνει καριέρα στην πρώτη ομάδα των «ροχιμπλάνκος».

Στην στολή του πάντως υπάρχει ραμμένο το…παράσημο από την ευρωπαϊκή κούπα που κατέκτησε με την Under 21 της Ατλέτικο κι έχοντας συμπαίκτες τους Χουάν Μάτα, Τιάγκο και Ντε Χέα.

Κάθε…τρεις και λίγο η Ατλέτικο τον έστελνε δανεικό σε άλλες ομάδες (Λα Κορούνια, Χετάφε, Μπέτις) ενώ είχε ένα πέρασμα και από την Ιταλία και την Τορίνο το πρώτο εξάμηνο της σεζόν 2014-15.

Η πρώτη φορά εκτός Ισπανίας και το κοντέρ

Η θητεία στην Τορίνο αποτελεί σημείο αναφοράς στην καριέρα του, δεδομένου πως ο Πέρεθ άφησε τα ποδοσφαιρικά…αποτυπώματά του για πρώτη φορά εκτός Ισπανίας.

Ο «ομφάλιος λώρος» με το «Βιθέντε Καλντερόν» κόπηκε το καλοκαίρι του ΄15 κι έπειτα από τη μεταγραφή στην Γρανάδα, ενώ η Λεγκανές αποτέλεσε τον επόμενο (ισπανικό) σταθμό της καριέρας του.

Από το 2016 μέχρι το 2018 έπαιζε στην Λεγκανές με την μορφή δανεισμού, ενώ το καλοκαίρι του 2018 υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1 χρόνια.

Κι έτσι και η Λεγκανές είχε καταφέρει την περασμένη σεζόν να κερδίσει την…προαγωγή για τα γήπεδα της La Liga τότε ο Πέρεθ θα εξακολουθούσε να κυκλοφορεί με τη φανέλα της.

Το κοντέρ της καριέρας του γράφει συνολικά 261 παιχνίδια στην Pimera Division και 35 ματς στην Segunda Division. Κάτι που εν ολίγοις σημαίνει πως έχει φάει με το…κουτάλι τα ισπανικά γήπεδα.

Οι παραστάσεις του εκτός Ισπανίας περιορίζονται στις 6 συμμετοχές του με τη φανέλα της Τορίνο στη Serie A και στα 2 ματς που έπαιξκε με την ιταλική ομάδα στα προκριματικά του Europa League.

Το αγωνιστικό προφίλ

και ο…προπονητής μέσα του!

Όσο για τις αγωνιστικές συστάσεις που τον συνοδεύουν;

Το πάθος που βγάζει στο χορτάρι και τα ηγετικά του προσόντα αποτελούν σήμα κατατέθεν του.

Παίκτης με καλή ισορροπία που ακολουθεί πιστά την τακτική και το σχέδιο του προπονητή. Διαθέτει την καλή πρώτη πάσα, ενώ με τις τοποθετήσεις του έχει τον τρόπο να καλύπτει τους πλάγιους μπακ και να δίνει υπεραρθμία στα στόπερ όποτε χρειαστεί.

Η ταχύτητα δεν είναι το κύριο προσόν του τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα στα ισπανικά γήπεδα όπου οι ταχύτητες είναι ιδιαιτέρως υψηλές.

Έχει προσωπικότητα και αρέσκεται να δίνει εντολές στους συμπαίκτες του κατά τη διάρκεια του αγώνα, να τους μιλάει και να τους κατευθύνει, ενώ όποτε το κρίνει απαραίτητο θα τα…χώσει και στον διαιτητή.

Όλα αυτά τα ηγετικά χαρακτηριστικά άλλωστε του έδωσαν το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην Λεγκανές

«Μιλούσα με τον βοηθό προπονητή στην Λεγκανές μια μέρα στις εγκαταστάσεις μας και μου είπε “Ρούμπεν, πρέπει να μιλάς περισσότερο στους γύρω σου στο γήπεδο”.

Εγώ του απάντησα πως δεν γίνεται να μιλάω περισσότερο γιατί ακούγομαι συνεχώς και ξέρω πως οι συμπαίκτες μου έχουν φτάσει σε σημείο να λένε “δεν κλείνει το στόμα του καθόλου αυτός ο τύπος”!» είχε δηλώσει σε μία από τις συνεντεύξεις του εν μέσω της πανδημίας στην Ισπανία.

Τα σεμινάρια προπονητικής

Κι επειδή το «όργωμα» των γηπέδων τις τάπες στα πόδια έχει ημερομηνία λήξης, ο Πέρεθ έχει κάνει ήδη τα κουμάντα του προκειμένου να συνεχίζει να μυρίζει την γλυκόξινη μυρωδιά των αποδυτηρίων.

Ο Ισπανός μέσος έχει καθίσει στα θρανία και παρακολουθεί σεμινάρια προπονητικής ώστε αμέσως μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής καριέρας του να συνεχίσει από τους πάγκους την διαδρομή του στα γήπεδα.

Μια φορά το «κοουτσάρισμα» μέσα από το χορτάρι την ώρα του αγώνα το κάνει ήδη χωρίς φυσικά να…αδειάζει τον εκάστοτε προπονητή του με τον οποίο φροντίζει να παραμένει σε ανοιχτή γραμμή.

Το…γκελ και οι

αποδοχές στην Λεγκανές

Στην Λεγκανές θα ήθελε να συνεχίσουν να τον έχουν στο «οπλοστάσιο» τους και τη νέα σεζόν. Και πρώτος απ΄όλους ο τεχνικός της ομάδας, Ασιέρ Γκαριτάνο.

Η δημοτικότητά του εντός των τειχών του ισπανικού κλαμπ παρέμενε σταθερά σε υψηλά επίπεδα.

Ωστόσο ο ίδιος έκρινε πως έφτασε το πλήρωμα του χρόνου το φετινό καλοκαίρι να δοκιμάσει κάτι άλλο στην καριέρα του από την στιγμή που η Λεγκανές δεν κατάφερε να ανέβει στην Primera.

By the way οι ετήσιες αποδοχές του την περασμένη σεζόν δεν του απέφεραν (καθαρά) περισσότερα από 300 χιλιάρικα, ενώ σε περίπτωση ανόδου στην Primera προβλεπόταν σημαντική αύξηση έπειτα από την ενεργοποίηση της οψιόν ανανέωσης στο συμβόλαιό του.

https://www.youtube.com/watch?v=xwOr09dSZAY&t=5s