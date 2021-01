Υψηλές πτήσεις 18ης αγωνιστικής!

Σε τρία γήπεδα στρέφεται το περισσότερο ενδιαφέρον της Super League. Λεωφόρο για ποτό το Σαββατόβραδο, Περιστέρι για brunch την Κυριακή και δείπνο στην Τούμπα την Κυριακή.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΦΗ

Ο κακός δαίμονας του Παναθηναϊκού βρίσκεται εκ νέου μπροστά του. Ακούγεται παράλογο, όμως δεν είναι καθόλου έτσι και θα το καταλάβετε παρακάτω… Οι πράσινοι υποδέχονται στην Λεωφόρο τον ΟΦΗ και παρότι ενδεχομένως να στοιχημάτιζες σε μια συντριπτική υπέρ τους παράδοση, οι Κρητικοί τα τελευταία χρόνια μέσα-έξω βρίσκουν τρόπο να κάνουν ζημιά στο τριφύλλι. Μάλιστα, είχαν κερδίσει και στην τελευταία τους επίσκεψη στο «Απόστολος Νικολαΐδης» τον Οκτώβριο του 2014. Είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή ο ΟΦΗ είναι σε κάκιστη κατάσταση και ψάχνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα να γραπωθεί, όμως βρίσκει έναν Παναθηναϊκό που χωρίς να εντυπωσιάζει, χωρίς να είναι τέρας σταθερότητας και παρότι παραμένει πληγωμένος, κερδίζει.



ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 23 Ιανουαρίου, 19:30 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΟΦΗ στα τελευταία δέκα ματς. Απίστευτο κι όμως… παναθηναϊκό. Μόλις δύο νίκες, πέντε ήττες και τρία ματς έχουν λήξει ισόπαλα από το 2014 ως και την προηγούμενη σεζόν. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και το 2-2 του πρώτου γύρου με το τριφύλλι να ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις.

CASH OUT: Στον Φεντερίκο Μακέντα! Οι ποδοσφαιριστές λαμβάνουν υπόψη τους τα στατιστικά και ο Ιταλός επιθετικός έχει να επιδείξει εντυπωσιακά νούμερα απέναντι στον ΟΦΗ. Έχει πετύχει πέντε γκολ σε εφτά παιχνίδια και έχει δώσει δύο ασίστ, ενώ έχει σκοράρει σε όλα τα εντός έδρας ματς του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ, στα οποία έχει αγωνιστεί.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Κουρμπέλης εκτός, χωρίς Μεγιάδο και Βούρο ο ΟΦΗ.

NO BET: Στα γκολ… Ο ΟΦΗ μετά από μια καλή παρένθεση έχει επιστρέψει στις… κακές συνήθειες και η άμυνά τον προδίδει διαρκώς, όμως ο Παναθηναϊκός πάει στα ρηχά. Αν δεν ήταν το γκολ του Εμμανουηλίδη στις καθυστερήσεις του αγώνα με τη Λάρισα θα έτρεχε σερί πέντε αγώνων με ως ένα γκολ. Κι ενώ το under φαντάζει πιθανό, βρίσκουμε μια προϊστορία χωρίς 0-0 στην Αθήνα και με μέσο όρο τερμάτων 2,9 γενικά στις αναμετρήσεις τους.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Καραντώνης και Μανούχος θα είναι στο γήπεδο και στο VAR αντίστοιχα στη Λεωφόρο. Ένατο ματς φέτος για τον Μακεδόνα ρέφερι που δεν έχει σφυρίξει ξανά ούτε Παναθηναϊκό, ενώ ήταν γουρλής για τον ΟΦΗ στο ματς πρωταθλήματος με τον Βόλο. Την προηγούμενη αγωνιστική σφύριξε στο ΟΑΚΑ το ΑΕΚ-Ατρόμητος.

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Ένα ντέρμπι που τα τελευταία τέσσερα χρόνια κρίνει τουλάχιστον έναν τίτλο, ένα ματς που ποτέ δεν είναι βαρετό… Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ, ο Πάμπλο Γκαρσία τον Μανόλο Χιμένεθ και αναμένεται ένταση, πάθος, νεύρο, θέαμα και αυτοθυσία για το αποτέλεσμα. Ο βασικότερος λόγος; Η έριδα που υπάρχει μεταξύ των δύο ομάδων σε αγωνιστικό επίπεδο, όσο και το γεγονός ότι όσο λιγοστεύουν οι βαθμολογικοί στόχοι, τόσο αυξάνονται οι μεμονωμένοι. Εκείνο που μπορεί να διαφοροποιήσει τα δεδομένα και να δώσει μια σπίθα παραπάνω στο ματς, είναι το ενδεχόμενο να έχει χάσει βαθμούς ο Ολυμπιακός στο Περιστέρι και μπαίνοντας στο γήπεδο οι δύο ομάδες να γνωρίζουν ότι μπορούν να πλησιάσουν στην κορυφή.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 24 Ιανουαρίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η ΑΕΚ στην Τούμπα. Η ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ. Εκεί που κάποτε είχε θετικότατη παράδοση και γενικά ήταν το αφεντικό στις μονομαχίες δικεφάλων, βρίσκουμε δέκα συνεχόμενα παιχνίδια στα οποία έχει μόλις μία νίκη. Συνολικά την τελευταία δεκαετία η Ένωση έχει κερδίσει μόλις τρεις φορές σε σύνολο 15 αγώνων στην Τούμπα για όλες τις διοργανώσεις.

CASH OUT: Σε δύο πρόσωπα… Έχει το ενδιαφέρον του να ποντάρεις σε πρόσωπα. Ο Μάρκο Λιβάγια με δύο γκολ και τρεις ασίστ και… ένα δοκάρι, έχει τη δική του παράδοση απέναντι στον ΠΑΟΚ, όπως έχουν και οι Κάρολ Σβιντέρσκι και Αντρέ Βιεϊρίνια. Ο Πολωνός επιθετικός έχει δύο γκολ και μια ασίστ σε πέντε ματς κόντρα στην ΑΕΚ, ενώ ο Πορτογάλος μετράει τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ σε 17 παιχνίδια.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: -

NO BET: Αν μπορείς, βρες τον νικητή. Φαντάζει, όμως, δύσκολο ποια από τις δύο ομάδες είναι σε καλύτερη κατάσταση. Η ΑΕΚ του Μανόλο Χιμένεθ που μετά το Καραϊσκάκη μετράει τέσσερις συνεχόμενες νίκες κι έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ ή ο ΠΑΟΚ του Πάμπλο Γκαρσία που τρέχει ένα σερί τριών νικών με τέρματα 11-1;

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Σλάβκο Βίνσιτς του ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, των οκτώ λεπτών καθυστερήσεων, της έκρηξης του Γιώργου Δώνη και του πέναλτι στο 101! Ο Σλοβένος διαιτητής ορίστηκε να σφυρίξει το μεγάλο ντέρμπι και επιστρέφει στην Τούμπα έπειτα από δύο χρόνια. Φέτος έχει σφυρίξει συνολικά 14 ματς, με ένα καλό… ποσοστό για φιλοξενούμενους και ρεκόρ 4-8-2.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΑΡΗΣ

Είναι άσχημο όταν όλοι περιμένουν πότε θα ξεφουσκώσεις να τους το προσφέρεις, αλλά είναι και ρεαλιστικό επίσης. Ο Άρης βρήκε λίγη παρηγοριά στο κύπελλο, και πήρε ένα αποτέλεσμα που τον ανεβάζει ψυχολογικά και τον κρατάει εντός στόχων, αλλά η κοιλιά την οποία κάνει στο πρωτάθλημα, μοιάζει με εκείνη που έχει αποκτήσει η πλειοψηφία του πληθυσμού στην καραντίνα. Απέναντι του είναι η ομάδα που πλέον με κάθε επισημότητα μπορεί να ανακηρυχθεί η έκπληξη της χρονιάς και που δεν χαρίζεται σε κανέναν. Με την υποσημείωση, όμως, ότι ο Απόλλων ως έκπληξη της χρονιάς μοιράζει… χαστούκια μακριά από τη Ριζούπολη και μοιάζει γατάκι όταν παίζει στην έδρα του.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 24 Ιανουαρίου, 17:15 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Έχει τέσσερις συνεχόμενες νίκες εκτός έδρας και συνολικά πέντε σερί ματς αήττητος. Εκτός έδρας κάνει πρωταθλητισμό, αλλά εντός…. Εκεί έχει χάσει τρία συνεχόμενα ματς και έχει μόνο μια νίκη. Εκείνη που μακρινού Οκτωβρίου απέναντι στη Λάρισα. Ο Απόλλων, συνοπτικά, είναι τόσο κακός στη Ριζούπολη όσο καλός είναι ο Άρης μακριά από την έδρα του.

CASH OUT: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς… Παραφράζουμε: Καλός ο Άκης Μάντζιος, όμως εδώ είναι Paraschosland. 15 φορές έχουν τεθεί αντιμέτωποι οι δύο τεχνικοί, με οκτώ διαφορετικούς συνδυασμούς αγώνων, αλλά ένα δεν αλλάζει ή αλλάζει σπάνια. Κερδίζει ο παλιός! Δέκα νίκες, δύο ισοπαλίες και μόλις τρεις ήττες για τον Παράσχο απέναντι στον τεχνικό του Άρη.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς Μπεναλουάν ο Άρης. Νικολαΐδης, Σλίβκας και Λισγάρας θα εκτίσουν ποινή για τον Απόλλων και δεν είναι στη διάθεση του Γιώργου Παράσχου.

NO BET: Στην προϊστορία. Είναι εντυπωσιακό ότι στον 21ο αιώνα, δηλαδή από το 2000 κι έπειτα έχουν βρεθεί αντιμέτωποι μόλις τρεις φορές!! Το γεγονός ότι έχει κερδίσει μια φορά ο Απόλλων, μία ο Άρης και ένα ματς έχει λήξει ισόπαλο είναι ενδεικτικό της προϊστορίας τους στην Αθήνα. 12 νίκες οι γηπεδούχοι, 12 οι φιλοξενούμενοι και 15 ισοπαλίες!

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: O Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος στην παρέα μας με τον Μανώλη Σκουλά στο VAR. Το σερί συνεχίστηκε και στο Στάδιο Καραϊσκάκη και ο Αρκάς διαιτητής έχει καταλογίσει πέναλτι σε όλους τους φετινούς του αγώνες στην Super League.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

O Ολυμπιακός γλίτωσε τη γκέλα στο… παρά ένα την προηγούμενη αγωνιστική, έκανε ενδιάμεσα το χρέος του στο Αγρίνιο, και το πρόγραμμα βουνό συνεχίζεται με Ατρόμητο την Κυριακή και ΠΑΟΚ την προσεχή Τετάρτη. Αν μια έδρα τού βάζει δύσκολα – ξέχωρα από τα ντέρμπι – αυτή είναι το Περιστέρι και αν περάσει και από εκεί, τότε μπορούμε να μιλάμε για μια κατάσταση, ως προς την κορυφή τουλάχιστον, μη αναστρέψιμη. Ο Ατρόμητος είναι σε καλό φεγγάρι, με την ισοπαλία στα Γιάννινα, τη θετική εμφάνιση απέναντι στην ΑΕΚ, και παρά την παρένθεση της ισοπαλίας με τον ΟΦΗ δείχνει να έχει περισσότερη προσωπικότητα και σταθερότητα απ’ ό,τι στον πρώτο γύρο. Αρκεί για να κάνει τη ζημιά στον πρωτοπόρο; Θα φανεί την Κυριακή, σε ένα ματς που μπορεί να επηρεάσει και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 24 Ιανουαρίου, 15:00 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η επίθεση του Ατρόμητου απέναντι στον Ολυμπιακό. Μπορεί να του βάζει δύσκολα, όμως δε συνηθίζει να το κάνει με… δημιουργικό τρόπο. Στα τελευταία τρία ματς δεν έχει βρει δίχτυα, ενώ στην προϊστορία τους στο Περιστέρι, οι γηπεδούχοι έχουν σκοράρει 15 γκολ σε 22 ματς.

CASH OUT: Ο Ολυμπιακός σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο. Σκοράρει και στις καθυστερήσεις! Οι δύο τελευταίες του νίκες στο Περιστέρι ήρθαν με γκολ στο 90 ή αργότερα, το 2018 ισοφάρισε και πάλι στην εκπνοή του αγώνα, ενώ συνολικά έχει σκοράρει μόνο στην επανάληψη σε εννέα από τα 13 ματς, στα οποία πέτυχε γκολ.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: -

NO BET: Η παράδοση είναι συντριπτικά υπέρ του Ολυμπιακού, όμως βάσει του μεγέθους των δύο ομάδων, ο Ατρόμητος μπορεί να θυμάται τις ζημιές που έχει κάνει και τα ματς στο Περιστέρι δεν είναι απλή υπόθεση για τους ερυθρόλευκους. Πέρυσι και πρόπερσι νίκησαν με την ψυχή στο στόμα, το 2018 παραχώρησαν ισοπαλία 2-2, οι γηπεδούχοι έχουν να θυμούνται τρεις σπουδαίες νίκες, αλλά οι ερυθρόλευκοι έχουν τον πρώτο λόγο με δέκα νίκες σε 16 ματς από το 2005.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Τζαγκαράκης και Τζοβάρας στο γήπεδο και στο VAR στο Περιστέρι. Πρώτο φετινό ματς του Ολυμπιακού που σφυρίζει ο Χανιώτης διαιτητής και δεύτερο του Ατρόμητου, που του είχε φέρει γούρι στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΛΑΡΙΣΑ

Θα έπρεπε να θεωρείται ματς ανοικτό σε κάθε αποτέλεσμα, το λέει και η παράδοση… Μόνο που η Λάρισα φέτος είναι πολύ κακή και δεν βελτιώνεται και τα περιθώρια στενεύουν. Η ΑΕΛ θα πάει στην Τρίπολη με καινούργιο προπονητή τον Τζιανλούκα Φέστα και θέλει να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί από το παιχνίδι, με δεδομένο ότι μιλάμε για τυπική και όχι ουσιαστική παρουσία του Ιταλού τεχνικού. Επιπλέον, βρίσκει απέναντί της μια φορμαρισμένη ομάδα, που ναι μεν ηττήθηκε στο κύπελλο και διατηρεί λιγοστές ελπίδες πρόκρισης, όμως είναι στην πρώτη εξάδα και είναι σε καλή κατάσταση το 2021.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 23 Ιανουαρίου, 15:00 (ΝS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Οι αλλαγές προπονητών. Σε αντίθεση με τον γενικό κανόνα του «αλλάζει την ψυχολογία και παίρνει αποτέλεσμα» τα πράγματα πηγαίνουν λίγο διαφορετικά για τη Λάρισα. Από το 2015 μετράει συνολικά 13 προπονητές που έχουν κάτσει στον πάγκο της και εφτά που έχουν κάνει ντεμπούτο μεσούσης της σεζόν. Το συνολικό ρεκόρ; 2-2-5.

CASH OUT: Στον Χερόνιμο Μπαράλες. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση, σκόραρε στη Ριζούπολη, έδωσε δύο ασίστ στο ματς με τον Παναιτωλικό και απέναντι στη Λάρισα έχει τη δική του παράδοση. Σε τέσσερα παιχνίδια έχει πέντε γκολ, ενώ σκόραρε δις στο ματς του πρώτου γύρου.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Τιμωρημένος ο Φιλίπ για την Λάρισα.

NO BET: Στην προϊστορία. Όσο μικρό και μεγάλη ρόλο παίζει σε τέτοιες περιπτώσεις, η παράδοση δε δίνει ξεκάθαρο φαβορί. Ή μάλλον δίνει ελάχιστες πιθανότητες στη Λάρισα, αλλά ανάμεσα στον άσσο ή την ισοπαλία όρκο μην παίρνετε. Πέντε νίκες ο Αστέρας στην Τρίπολη και πέντε ματς ισόπαλα, μεταξύ των οποίων και το περυσινό.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Παπαδόπουλος και Ευαγγέλου στην Τρίπολη, με τον 38χρονο ρέφερι να σφυρίζει για τρίτη φορά φέτος τον Αστέρα και δεύτερη τη Λάρισα.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΛΑΜΙΑ

Είναι νωρίς για να το πούμε; Ενδεχομένως λίγο, αλλά πιο ο θάνατος σου η ζωή μου παιχνίδι, δεν μπορούμε να βρούμε. Ο Παναιτωλικός υποδέχεται τη Λαμία και ο χαμένος πρέπει να αρχίσει να ανησυχεί πολύ. Πέντε βαθμοί χωρίζουν τις δύο ομάδες, αλλά η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορία έχει δύο ματς λιγότερα, τα αποτελέσματα των οποίων θα μπορούσαν να αναστρέψουν τα δεδομένα. Οι γηπεδούχοι έβγαλαν ένα δύσκολο πρόγραμμα χωρίς να μπορέσουν να «κλέψουν» βαθμό και το παιχνίδι με τη Λαμία είναι σίγουρα κυκλωμένο ως εκείνο που πρέπει να πάρουν για να ανασάνουν βαθμολογικά.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 24 Ιανουαρίου, 17:15 (NS3 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Οι επιθέσεις. Δηλαδή, αν σκέφτεστε under ή over, σκεφτείτε ότι πρόκειται για δύο από τις τρεις χειρότερες επιθέσεις στο πρωτάθλημα. Αμφότεροι έχουν σκοράρει εννέα γκολ σε 17 και 15 ματς αντίστοιχα και δε θα έλεγες ότι πάμε για πανδαισία τερμάτων.

CASH OUT: Ο Μιχάλης Γρηγορία και το «Χ». Εντυπωσιακός ο αριθμός για να μην επισημανθεί. Ο Έλληνας τεχνικός έχει αντιμετωπίσει 18 φορές στην καριέρα του τον Παναιτωλικό και έχει ένα τεράστιο 10 δίπλα στις ισοπαλίες με μόλις δύο νίκες και έξι ήττες.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς τον τραυματία Ματσόλα ο Παναιτωλικός. Ο Μίλος Ντέλετιτς είναι τιμωρημένος για τη Λαμία.

NO BET: Για την κατάσταση που βρίσκονται οι δύο ομάδες. Είναι κακός ο Παναιτωλικός ή το πρόγραμμα ήταν τέτοιο που δεν του επέτρεψε να βρει κάτι παραπάνω; Βελτιώνεται η Λαμία ή οι συγκυρίες έχουν φέρει κάποια μεμονωμένα αποτελέσματα, αφού και πόσο χειρότερα να πάει;

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Τάσος Σιδηρόπουλος στο γήπεδο, με τον Κουμπαράκη στο VAR και σίγουρα δεν έδωσαν στον κορυφαίο Έλληνα διαιτητή και το «καλύτερο» ματς της αγωνιστικής. Όγδοο ματς φέτος για τον 41χρονο ρέφερι που πιο πρόσφατα σφύριξε την αναμέτρηση Άρη-Παναθηναϊκού.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΒΟΛΟΣ

Προσεχώς… πλέι άουτ. Προς το παρόν, ας κάνουμε όνειρα. Ο Βόλος αν και έχει χάσει έδαφος δεν μπορεί να το θεωρεί απίθανο να προλάβει την πρώτη εξάδα, κάτι που ο ΠΑΣ δεν στοχεύει, αλλά στοχεύει να ανελιχθεί στη βαθμολογία. Ο Άγιαξ της Ηπείρου θέλει να ξεχάσει τις εντυπώσεις από το Στάδιο Καραϊσκάκη και να βρει λίγη περισσότερη ουσία που τόσο πολύ τού έχει λείψει φέτος, ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια.



ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 24 Ιανουαρίου, 17:15 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Όταν σε οκτώ ματς πρωταθλήματος, έχεις κερδίσει μόνο τη Λαμία κάτι πρέπει να πηγαίνει στραβά με την έδρα σου. Το άντρο των Ζωσιμάδων μπάζει νερά και ο ΠΑΣ δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά στα Γιάννινα. Μία νίκη, μόλις εφτά γκολ ενεργητικό και ενδέκατη θέση στην ειδική βαθμολογία.

CASH OUT: Μερικά δευτερόλεπτα τον χώριζαν από το απόλυτο… μηδέν! Και το μηδέν μπορεί μερικές φορές να είναι επιτυχία. 0-0 με τον Άρη, 0-0 στη Λάρισα, παραλίγο 0-0 στο Καραϊσκάκη και η άμυνα του ΠΑΣ κάτι προσπαθεί να μας πει στα τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος. Στο κύπελλο μάλλον σκεφτόταν κάτι άλλο.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς Μπαριέντος ο Βόλος στα Γιάννινα

NO BET: Στις αντοχές. Ομάδες που δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν δύο φορές την εβδομάδα μπορεί να επηρεαστούν από συνεχόμενα ματς. Ο ΠΑΣ υποδέχτηκε τον Ατρόμητο την Πέμπτη, ο Βόλος έπαιξε με τον ΟΦΗ, ακολουθεί εμβόλιμη αγωνιστική και τέτοιες λεπτομέρειες παίζουν το ρόλο τους.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Γκορτσίλας και Ζαχαριάδης ορίστηκαν στο ματς. Το πιο εντυπωσιακό στατιστικό του 35χρονου Θεσσαλονικιού; Σε τέσσερα ματς ούτε μία κόκκινη κάρτα, ούτε ένα πέναλτι. Ήρεμα πράγματα…