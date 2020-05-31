LIVE LIVE BUNDESLIGA 31-05-2020 16:30 COSMOTE SPORT 1, Χωρίς θεατές 29η Αγωνιστική BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 0 0 <% getScoreHome(724144) %> <% getScoreAway(724144) %> UNION BERLIN Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Γκλάντμπαχ - Ουνιόν Βερολίνου ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ BUNDESLIGA Έμεινε ζωντανή η Βέρντερ 26-05-2020 23:25 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Αλμα Champions League για την Λεβερκούζεν (vid) 23-05-2020 18:23 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Και τρίτο γκολ η Λεβερκούζεν με τον Μπέντερ (vid) 23-05-2020 18:18 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Ξανά γκολ ο Χάβερτζ, ξανά μπροστά στο σκορ η Λεβερκούζεν (vid) 23-05-2020 18:02 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ