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COSMOTE SPORT 1, Χωρίς θεατές
29η Αγωνιστική
Borussia Mönchengladbach
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH
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Union Berlin
UNION BERLIN

Γκλάντμπαχ - Ουνιόν Βερολίνου

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Ξανά γκολ ο Χάβερτζ, ξανά μπροστά στο σκορ η Λεβερκούζεν (vid)

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