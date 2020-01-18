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Άουγκσμπουργκ - Μπορούσια Ντόρτμουντ

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Πεντάρα και πρεμιέρα με το... δεξί για την Ντόρτμουντ (vids)

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Ο Σταφυλίδης… έκανε δώρο το πρωτάθλημα στην Μπάγερν! (vid)

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Απίστευτη νίκη της Ντόρτμουντ, 4-3 την Άουγκσμπουργκ με γκολ στο 95' (vids)

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