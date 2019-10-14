LIVE LIVE EURO 14-10-2019 21:45 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 0 0 <% getScoreHome(646732) %> <% getScoreAway(646732) %> ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Ουκρανία - Πορτογαλία ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ EURO Ηττα για Πορτογαλία, δεν μπόρεσε η Γαλλία 14-10-2019 23:34 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ EURO Πρώτη ήττα από το 2009 για Αγγλία, χέρι - χέρι Γαλλία και Τουρκία! (vids) 11-10-2019 23:37 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE EURO ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 3 <% getScoreHome(646722) %> ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 0 <% getScoreAway(646722) %> LIVE EURO ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2 <% getScoreHome(646721) %> ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 0 <% getScoreAway(646721) %> EURO Αλί Νταεΐ: «Ο Ρονάλντο μπορεί να σπάσει το ρεκόρ μου» 12-09-2019 14:12 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ