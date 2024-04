Η μπασκετική ομάδα του SDNA «βγάζει» την τετράδα του Βερολίνου

Πλήρης ακτινογράφηση των τεσσάρων ζευγαριών των πλέι-οφ της Ευρωλίγκα από τους μπασκετικούς συντάκτες του σάιτ.

Λίγες ώρες έμειναν για την έναρξη των πλέι-οφ της Ευρωλίγκα και η αγωνία μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις για την πρόκριση στο φάιναλ-φορ του Βερολίνου με τις πιθανότητες να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στην τετράδα της διοργάνωσης μετά από χρόνια να είναι πολλές.

Η μπασκετική ομάδα του SDNA έβαλε κάτω όλα τα δεδομένα και «έβγαλε» τις ομάδες, που θα πάνε στην Γερμανία για να διεκδικήσουν το τρόπαιο. Ιδού η ακτινογράφηση των τεσσάρων ζευγαριών και μαζί οι πιθανότητες, που έχει καθεμιά από τις ομάδες να προκριθεί στο φάιναλ-φορ.

ΡΕΑΛ-ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ

Ποιος περνάει και με τι σκορ;

ΤΟΛΗΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Στις αρχές της σεζόν και μέχρι ενός σημείου πολλοί έλεγαν «πως να το χάσει φέτος η Ρεάλ». Οσο πέρναγε ο καιρός, αυτό ατονούσε. Όχι ολικά, αλλά κάπως. Όπως και να έχει στη σειρά αυτή οι πρωταθλητές Ευρώπης είναι γκράντε φαβορί. Η Μπασκόνια πέτυχε τον βασικό της στόχο στην Ευρωλίγκα, πλέον δεν έχει τίποτα να χάσει κι αυτό είναι ατού της. Θα πρέπει, όμως, να είναι ευχαριστημένη αν ολοκληρώσει την χρονιά στην διοργάνωση, χάνοντας 3-1. Αυτό είναι και το σκορ, που βλέπουμε.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να μοιάζει ως το απόλυτο φαβορί και λόγω πρωτιάς αλλά και λόγω της εξαιρετικής πορείας της στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν αλλά τα πράγματα δε θα είναι καθόλου εύκολα κόντρα στην ομάδα της Βιτόρια, παρά το ότι οι Βάσκοι μπήκαν στα playoffs από το...παράθυρο των play-in. Το παρελθόν έχει αποδείξει πως οι «εμφύλιοι» κρύβουν… εκπλήξεις και οι αναμετρήσεις αυτές θα έχουν έντονο άρωμα από Liga Endesa και λιγότερο από Euroleague. Θεωρώ πως δύσκολα θα «σπάσουν» οι έδρες και δεν αποκλείω να δούμε τη σειρά να πηγαίνει σε 5 παιχνίδια, 3-2.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΚΚΑΣ

Δεν νομίζουμε πως θα έχει δύσκολο έργο η Ρεάλ Μαδρίτης και ας έχασε στο πρόσφατο παιχνίδι των δύο ομάδων στη regular season. Όλοι «βλέπουν» άνετη πρόκριση των Μαδριλένω και αυτό είναι το -μπασκετικά- λογικό σενάριο. Η ομάδα του Τσους Ματέο μπορεί να «καθαρίσει» από νωρίς τη σειρά, έχοντας κάνει πρώτα το 2Χ2 στο "WiZink Center". Επομένως, το pick είναι Ρεάλ 3-0/ 3-1.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ

Mεγάλο και ξεκάθαρο φαβορί είναι η Ρεάλ, παρά την περίεργη κατάσταση που διαμορφώνεται όταν παίζουν μεταξύ τους οι ισπανικές ομάδες. Οι Μαδριλένοι θα περάσουν με 3-1 νίκες.

ΘΑΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ

Σίγουρα η Ρεάλ είναι το μεγάλο φαβορί σε αυτήν την σειρά, παρόλο που τον τελευταίο καιρό δεν παίζει πολύ καλά. Παρόλα αυτά η διαφορά δυναμικότητας είναι αρκετά μεγάλη και ήρθε η ώρα να σοβαρευτούν και οι Μαδριλένοι. Τελικό σκορ 3-1 και αυτό επειδή είναι Ισπανική μονομαχία και μπορεί η Μπασκόνια να κερδίσει ένα παιχνίδι.

ΠΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

Δε θα είναι εύκολα τα πράγματα για τους πρωταθλητές Ευρώπης παρά το πλεονέκτημα έδρας και τη σαφή μεγαλύτερη ποιότητα και βάθος που διαθέτουν. Η Μπασκόνια είναι… σκληρό καρύδι, μπορεί να κάνει το μπρέικ στα δύο πρώτα παιχνίδια και να οδηγήσει τη σειρά σε πέντε παιχνίδια. Ωστόσο, βλέπω Ρεάλ πρόκριση με 3-2 νίκες.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Χωρίς δεύτερη σκέψη η σειρά με το πιο ισχυρό φαβορί. Η ομάδα του Τσους Ματέο ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια στην πρώτη θέση, παίζοντας κατά διαστήματα εξαιρετικό μπάσκετ. Το σύνολο του Ντούσκο Ιβάνοβιτς μπήκε στα play-offs από την… κλειδαρότρυπα των play-in και δεδομένα δεν μπορεί να κοντράρει την «Βασίλισσα» σε σειρά παιχνιδιών, ωστόσο λόγω της ιδιαιτερότητας πως πρόκειται για έναν ισπανικό «εμφύλιο» μπορεί να κερδίσει ένα ματς. Ρεάλ Μαδρίτης 3-1.

MVP της σειράς;

ΤΟΛΗΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Ο Μάριο Χεζόνια κάνει σπέσιαλ χρονιά και έτσι θέλει να την τελειώσει. Είναι σπουδαίος παίκτης και στόχος του είναι το καλύτερο δυνατό. Αλλά την ίδια ώρα θέλει να χτυπήσει και κάτι μεγάλο το καλοκαίρι. Θα είναι το ΝΒΑ; Ο Παναθηναϊκός; Κάτι άλλο; Θα το δούμε. Τον βλέπουμε, πάντως, MVP της σειράς.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

Για πολυτιμότερο παίκτη της σειράς θα στηρίξω τον ιθύνοντα νου της ομάδας του Τσους Ματέο, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Φακούντο Καμπάτσο. Ο Αργεντινός είναι ο παίκτης που κάνει όλη τη διαφορά και όλο το παιχνίδι για τους Μαδριλένους. Θέτει τον ρυθμό, «διαβάζει» τις αντίπαλες άμυνες και παίρνει τις κρίσιμες αποφάσεις. Βάλτε στην εξίσωση και τους Χεζόνια (κατά κύριο λόγο) αλλά και Ταβάρες που μπορούν να κρίνουν πολλά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΚΚΑΣ

Είναι εκ των MVP της σεζόν, δεν θα είναι και MVP της σειράς; Ο λόγος για τον Φακούντο Καμπάτσο, που είχε μια τρομερά... smooth μετάβαση από το ΝΒΑ στον Ερυθρό Αστέρα και από εκεί πίσω στα «λημέρια» του στην ισπανική πρωτεύουσα. Ο Αργεντινός πλέι μέικερ έχει 11,3 πόντους, 6,5 ασίστ και 16,2β. στο ranking ανά ματς φέτος, άρα είναι και το 1ο φαβορί για το άτυπο βραβείο του πολυτιμότερου της σειράς. Notable mention ο Μάριο Χεζόνια (13,8 PIR φέτος, 3ος στους Μαδριλένους πίσω από Καμπάτσο - Ταβάρες).

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ

Είναι παίκτης-κλειδί για τη Ρεάλ έτσι κι αλλιώς. Ο παίκτης που ενώνει την περιφέρεια με την front line και που η Μπασκόνια δεν έχει ανάλογο στο ρόστερ της. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μπορεί να κάνει πολλά πράγματα πάνω στο παρκέ και θα ξεχωρίσει στο ζευγάρι.

ΘΑΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ

Τον τελευταίο αρκετό καιρό, ο καλύτερος παίκτης της Ρεάλ είναι ο Χεζόνια. Επειδή ο MVP βγαίνει συνήθως από την ομάδα που περνάει, θα πάμε με τον Κροάτη που βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση φέτος.

ΠΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

Θα έβαζα τον Μάρκους Χάουαρντ που είναι μεγάλο… πουλέν, αλλά επειδή ο MVP προέρχεται από την ομάδα που προκρίνεται, η ψήφος μου θα πάει στον Τζάναν Μούσα. Ίσως η πιο λογική επιλογή να ήταν ο Μάριο Χεζόνια, που διανύει εκπληκτική περίοδο, όμως και ο Βόσνιος περιφερειακός είναι εξαιρετικός και θα τον στηρίξω.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Η Ρεάλ διαθέτει αρκετούς παίκτες που έχουν… ψηθεί σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Έντι Ταβάρες, Μάριο Χεζόνια, Φακούντο Καμπάτσο, έχουν την δυνατότητα να ηγηθούν της ομάδας τους και εμείς θα πάμε με τον πιο φορμαρισμένο παίκτη των Μαδριλένων το τελευταίο διάστημα. Ο Κροάτης φόργουορντ έχει χτυπήσει… φόρμα τον τελευταίο καιρό και πιστεύουμε πως μπορεί να αναδειχθεί σε MVP της σειράς για την Ρεάλ.

Πρώτος σκόρερ της σειράς (με μ.ο.):

ΤΟΛΗΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Θέλοντας και μη πας με τον Μάρκους Χάουαρντ. Όχι μόνο επειδή πρόκειται για μέγα σκόρερ και την ίδια ώρα στη Ρεάλ μοιράζεται το σκοράρισμα. Αλλά και διότι ο Χάουαρντ διανύει τρομερή περίοδο, που δεν βλέπουμε να διακόπτεται το αμέσως επόμενο διάστημα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

Για να μπορέσει να μείνει… ζωντανή η Μπασκόνια και να πάει τη σειρά σε 5ο ματς (όπως θεωρώ ότι μπορεί να γίνει) θα πρέπει ο Μάρκους Χάουαρντ να συνεχίσει να βλέπει τα… κοκόρια του να γεννάνε. Κάτι που μπορεί να μη μοιάζει εύκολο, αλλά ο παίκτης των Βάσκων είναι στη ζώνη του… λυκόφωτος. Έχει ψυχολογία, θα πάρει πολλά… τεμάχια, «μετράει» 19,5 πόντους μέσο όρο και νομίζω ότι θα έχει την ευκαιρία να «σπάσει» το φράγμα των 20 πόντων.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΚΚΑΣ

Βλέπουμε πρόκριση Ρεάλ, άρα και MVP από το ρόστερ των περσινών πρωταθλητών Ευρώπης, όμως στον πιθανό πρώτο σκόρερ της σειράς θα επιλέξουμε παίκτη των Βάσκων. Αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Μάρκους Χάουαρντ. Ο πρώτος σκόρερ της φετινής Euroleague (19,5π. ανά ματς), που παράλληλα είναι και το Νο. 1 σε εύστοχα τρίποντα κατά μέσο όρο (3,8 3π. ανά αγώνα) είναι το φαβορί για τον πρώτο «μπόμπερ» στον ισπανικό «εμφύλιο». By the way, ο Χάουαρντ έβαλε 35π. στην προηγούμενη συνάντηση των δύο ομάδων, 34π. στην «ματσάρα» της τελευταίας αγωνιστικής της regular season με τη Βίρτους Μπολόνια και εν συνεχεία 14π. (@ Μακάμπι Τελ Αβίβ) και 28π. (vs Βίρτους Μπολόνια) στο Play-In.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ

Είναι σε απίστευτη κατάσταση και τα ματς με τη Ρεάλ που θα οδηγηθούν πιθανότατα σε uptempo του ταιριάζουν γάντι. Μπορεί στο Final Four να μην προκριθεί ο Μάρκους Χάουαρντ, όμως πρώτος σκόρερ στη σειρά θα είναι.

ΘΑΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ

Εδώ δεν χωράνε και πολλές επιλογές. Ο Μάρκους Χάουαρντ και εδώ και ένα μήνα ρίχνει βότσαλα στον ωκεανό. Στο τελευταίο του παιχνίδι απέναντι στην Ρεάλ, σκόραρε 35 πόντους με 7 τρίποντα. Πρώτος σκόρερ λοιπόν, ο Αμερικανός γκαρντ, με κάτι κοντινό σε 17.5 πόντους μέσο όρο.

ΠΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

Εδώ θα βάλω τον Χάουαρντ. Ο τύπος είναι πυραυλοκίνητος. Στα τελευταία έξι παιχνίδια σε Ισπανία και Euroleague έχει 29,1 πόντους μέσο όρο και είναι μια ομάδα… μόνος του. Υπάρχουν και κακές μέρες, όμως θεωρώ πως κόντρα στη Ρεάλ θα έχει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Στην κατηγορία αυτή το μυαλό μας πάει με την μια στον Μάρκους Χάουαρντ. Ο «διαστημικός» γκαρντ του Ιβάνοβιτς αποτελεί μια καλαθομηχανή για τους «Βάσκους», όντας Game changer των παιχνιδιών για την Μπασκόνια. Σίγουρα ο Τσους Ματέο έχει καταστρώσει τα σχέδια του για να τον σταματήσει, ωστόσο ο Χάουαρντ με τους 19.5 πόντους που σκόραρε κατά μέσο όρο την τρέχουσα περίοδο έχει την δυνατότητα να αναδειχθεί σε πρώτο σκόρερ της σειράς.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΜΑΚΑΜΠΙ

Ποιος περνάει και με τι σκορ;

ΤΟΛΗΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί της σειράς, έχοντας σπουδαία ομάδα, μεγάλο ενθουσιασμό και το πλεονέκτημα της έδρας. Η Μακάμπι αν έπαιζε στη χώρα της θα είχε καλύτερη πορεία στην Ευρωλίγκα. Αλλά και έτσι όπως ήταν τα πράγματα μία χαρά τα πάει. Θα κοντράρει τους «πράσινους», θα τους κάνει δύσκολη τη ζωή, αλλά θεωρούμε ότι θα φύγει από την διοργάνωση με σκορ 3-1.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κάτι… χρωστάει στη Μακάμπι μιας και τη φετινή σεζόν δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ούτε στην Αθήνα, ούτε στο Βελιγράδι. Είναι όμως το μεγάλο φαβορί της σειράς για πρόκριση στο Final-4, έχοντας το «όπλο» του ΟΑΚΑ, αλλά η αλήθεια είναι πως η Μακάμπι έχει πραγματοποιήσει μια εξαιρετική σεζόν και αν δεν ήταν σε… εμπόλεμη κατάσταση και δε χρειαζόταν να «ξεσπιτωθεί» αλλά και να αγωνίζεται με το μυαλό στην.. πατρίδα, ίσως να έκανε ακόμα καλύτερη πορεία και να τερμάτιζε ψηλότερα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΚΚΑΣ

Ο Παναθηναϊκός Aktor είναι το φαβορί της σειράς, παρά το γεγονός πως έχει χάσει τα δύο ματς στη regular season. Στο πρώτο ματς ήταν ακόμα ανέτοιμος (4η αγωνιστική), δεν είχε τον Κέντρικ Ναν στο ρόστερ του και υπέστη και μια... διαιτητική σφαγή στο ΟΑΚΑ. Στο παιχνίδι του Β' Γύρου δε αγωνίστηκε χωρίς τον Κώστα Σλούκα, τον Λούκα Βιλντόζα και τον Ναν για ένα ημίχρονο. Οι «πράσινοι» μπορούν να «γράψουν» το 2-0 στο κατάμεστο ΟΑΚΑ και ενδεχομένως να «τελειώσουν τη δουλειά» στο Βελιγράδι. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας έχει κάνει σπουδαία προσπάθεια να «καλύψει» την απουσία έδρας όλη τη σεζόν, αλλά τα πλέι οφ είναι μια άλλη ιστορία. Παναθηναϊκός 3-1, λοιπόν.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ

Το ΟΑΚΑ παίζει μεγάλο ρόλο για τον Παναθηναϊκό και είναι το όπλο του. Αντίθετα η Μακάμπι θα παίξει σε ένα σχεδόν άδειο γήπεδο στο Βελιγράδι. Το «τριφύλλι» θα περάσει με 3-1 νίκες και θα βρει break στη Σερβία.

ΘΑΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα playoff και είναι το φαβορί απέναντι στην Μακάμπι, που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα θα επικρατήσει των Ισραηλινών που έχουν το μεγάλο μειονέκτημα της σχεδόν άδειας από κόσμο έδρας. Αν το παιχνίδι γινόταν στο Ισραήλ ίσως να μιλούσαμε διαφορετικά, όμως με τα υπάρχοντα δεδομένα, οι πράσινοι θα περάσουν με σκορ 3-1.

ΠΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

Ενδεχομένως σε αυτό το ζευγάρι οι αναλύσεις να περιττεύουν. Ενστικτωδώς πάω με τον Παναθηναϊκό, το «ρεύμα» που έχει φέτος και τη φοβερή δυναμική που του δίνει το ΟΑΚΑ. Παράλληλα, μαζί με το γεγονός πως η Μακάμπι δεν φαίνεται να έχει… άστρο, όπως οι «πράσινοι» αυτή τη σεζόν, και το ότι η έδρα τους είναι το Βελιγράδι, θα δώσω πρόκριση Παναθηναϊκού με νίκες 3-1.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Αναμφίβολα οι «πράσινοι» είναι το φαβορί της σειράς, ενώ στην αντίπερα όχθη μειονέκτημα αποτελεί για την Ισραηλινή ομάδα το γεγονός πως δεν αγωνίζεται στην φυσική της έδρας, αλλά στο… κρύο Βελιγράδι λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην μέση Ανατολή. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει δείξει πως στο ΟΑΚΑ με τον κόσμο στο πλευρό της είναι ένα πολύ ισχυρό σύνολο, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Μακάμπι την τρέχουσα περίοδο τον έχει κερδίσει δυο φορές. Παρ’ όλα αυτά το «Τριφύλλι» είναι αδιαφιλονίκητο φαβορί, έχουν την δυνατότητα να ξεκινήσουν με 2-0 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων αναζητώντας μια νίκη στην Σερβία που θα τους δώσει την πρόκριση στο Final-4 του Βερολίνου. Παναθηναϊκός 3-1.

MVP της σειράς;

ΤΟΛΗΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Από την στιγμή, που λέμε ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το εισιτήριο για το Βερολίνο, για MVP πάμε με παίκτη του. Και πιο συγκεκριμένα με τον Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος κάνει μία ακόμη πολύ καλή χρονιά και επειδή παίρνει και πολύ χρόνο από τον Εργκίν Αταμάν, πιστεύουμε ότι θα προσθέσει μία ακόμη σπουδαία σειρά παιχνιδιών στο ενεργητικό του.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

Από τη στιγμή που προβλέψαμε Παναθηναϊκό τότε θα πάμε με παίκτη των «πράσινων». Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Κώστα Σλούκα. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα της σεζόν πήρε τον… χρόνο του για να μπορέσει να εγκλιματιστεί στο νέο του «σπίτι» και όσο φτάνουμε προς το τέλος είναι ο παίκτης που παίρνει τον Παναθηναϊκό από το χέρι.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΚΚΑΣ

Ο... σταθερός, μόνιμος MVP της ομάδας του Εργκίν Αταμάν το τελευταίο δίμηνο: ο Κώστας Σλούκας. Ο κορυφαίος Έλληνας παίκτης των ευρωπαϊκών γηπέδων έρχεται από την καλύτερη regular season της καριέρας του (12,1 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 5,7 ασίστ και 15,2 PIR κατά μέσο όρο) και από το ματς της Μαδρίτης και έπειτα βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα. Στα μάτια μας, ο αρχηγός και ηγέτης του «τριφυλλιού» είναι το φαβορί για να πάρει το άτυπο βραβείο και να οδηγήσει τους «πράσινους» στην επιστροφή στο Final Four.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ

Είναι δεδομένο πως όλα τα βλέμματα θα τραβήξει η μονομαχία Ναν-Μπόλντγουιν, όμως ο παίκτης που θα κάνει τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό στη σειρά θα είναι ο Κώστας Σλούκας, που με την εμπειρία του, τις παραστάσεις του και τις ικανότητές του θα δώσει άλλη αύρα στους «πράσινους».

ΘΑΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ

Από τον Παναθηναϊκό, δύο παίκτες είναι που καθορίζουν το παιχνίδι του. Ο Κώστας Σλούκας και ο Κέντρικ Ναν. Θεωρώ ότι MVP της σειράς θα είναι ο Έλληνας γκαρντ, που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση τον τελευταίο καιρό και παρόλο που μπορεί να μην σκοράρει όσο ο Ναν, η παρουσία του είναι κομβική.

ΠΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

Ίσως η πιο λογική εκτίμηση να είναι ο Σλούκας ή ο Ναν, καθώς αμφότεροι βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Ωστόσο, θα επιλέξω τον Μήτογλου, ο οποίος κόντρα στους ψηλούς της Μακάμπι μπορεί να ανεβάσει τα νούμερά του. Ίσως έχει και το κίνητρο να διαψεύσει τον Εργκίν Αταμάν, που δήλωσε πως έχει πέσει η απόδοσή του στα τελευταία ματς.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Σίγουρα το μυαλό μας οδηγείται κατευθείαν σε 2-3 ονόματα που έχουν πρωταγωνιστήσει για τις δυο ομάδες τη τρέχουσα περίοδο. Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας θα ηγηθούν από την μια πλευρά για τον Παναθηναϊκό, ωστόσο ο Ουέιντ Μπόλντγουιν βρίσκεται σε φοβερή φόρμα το τελευταίο διάστημα. Εμείς θα πάμε με τον Αμερικανό σταρ του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος την φετινή σεζόν έχει αναδειχθεί αρκετές φορές πολυτιμότερος για την ομάδα του.

Πρώτος σκόρερ της σειράς (με μ.ο.):

ΤΟΛΗΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Μετά το beef του Ναν με τον Μπόλντγουϊν, περιμένουμε πως και πως την κόντρα τους στο παρκέ. Ο Ναν είναι πιο καλός παίκτης και πιο φρέσκος, αλλά επειδή η Μακάμπι στηρίζεται πολύ στον Μπόλντγουϊν, πιστεύουμε ότι αυτός θα είναι ο πρώτος σκόρερ της σειράς.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Κέντρικ Ναν είναι πλέον ένας… ευρωλιγκάτος παίκτης, είναι ο παίκτης που σηκώνει το μεγάλο βάρος στις επιθέσεις της ομάδας του και έχει το κίνητρο να δει την ομάδα του να φτάνει στο Final-4 με την… υπογραφή του. Σε αυτό προσθέστε και την κόντρα που έχει δημιουργηθεί με τον Μπόλντγουιν και αποτελεί ένα έξτρα κίνητρο για τον Αμερικανό. Με μέσο όρο που μπορεί και να ξεπεράσει τους 15 πόντους.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΚΚΑΣ

Όλη η Ευρώπη περιμένει πώς θα... μετουσιωθεί στο παρκέ το διαδικτυακό "beef" του Κέντρικ Ναν (15,4 πόντοι κατά μέσο όρο) με τον Ουέιντ Μπόλντγουιν (18 πόντοι ανά ματς φέτος). Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική και πάμε με τα... προφανή, δηλαδή είτε με τον Ναν, είτε με τον Μπόλντγουιν. Θεωρητικά, πάντως και ο σταθερός Ματίας Λεσόρ μπορεί να μπει σε αυτή την κουβέντα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ

Όταν στη σειρά υπάρχουν δύο σκόρερ όπως οι Κέντρικ Ναν και Ουέιντ Μπόλντγουιν η θέση του του... top γίνεται δύσκολη. Ποντάρω όμως στον... Τζέριαν Γκραντ, που πιθανότατα θα επωμιστεί το μαρκάρισμα του Μπόλντγουιν, και πάω με τον Ναν.

ΘΑΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ

Αυτό και αν είναι δύσκολο, καθώς οι δύο ομάδες έχουν από έναν μέγκα σκόρερ, τον Ναν και τον Μπόλντγουιν. Θα πάω μάλλον με τον παίκτη της Μακάμπι που έτσι και αλλιώς παίρνει μεγάλο όγκο επιθέσεων. Ένας μέσος όρος κοντά στους 18 πόντους στην σειρά, θα είναι λογικός.

ΠΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

Δε θα μπορούσα να μην πάω εδώ με τον Ναν. Σκοράρει όπως θέλει, όποτε θέλει και το κάνει να φαίνεται και απλό. Σταθερά διψήφιος στους πόντους του ο Αμερικανός, θεωρώ πως θα βγει πρώτος σκόρερ καθώς περιμένω από Γκραντ και Γκριγκόνις να περιορίσουν το αντίπαλο δέος, τον Μπόλντγουιν.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Ο πρώτος σκόρερ στην σειρά δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα και ο πολυτιμότερος. Όπως αναφέραμε παραπάνω ο Ουέιντ Μπόλντγουιν διανύει περίοδο φορμαρίσματος, ενώ και τα νούμερα το φέτος (18π. 2.7ρ. 4.9ας.) μας παροτρύνουν να τον επιλέξουμε ως πρώτο σκόρερ στην σειρά.

ΜΟΝΑΚΟ-ΦΕΝΕΡ

Ποιος περνάει και με τι σκορ;

ΤΟΛΗΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Δεν χωράει αμφιβολία ότι είναι μία εξαιρετικά αμφίρροπη μάχη. Μαζί με το Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός, είναι το ζευγάρι, που έχει την μεγαλύτερη αγωνία για το ποιος θα περάσει. Για αυτό το λόγο και λέμε ότι θα χρειαστούν πέντε παιχνίδια για να βγει ο νικητής. Η Φενέρ είναι εκείνη, που μοιάζει να έχει μία παραπάνω τύχη, παρότι δεν έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Οι δύο ομάδες είναι περίπου ισοδύναμες. Περισσότερο, όμως, από θέμα αίσθησης πάμε με την Φενέρ με 3-2.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Μονεγάσκοι την έδρα, οι Τούρκοι την εμπειρία. Ίσως η πιο αμφίρροπη σειρά (μαζί με αυτήν της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό) με την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς να ψάχνει ένα ακόμα Final-4, τη στιγμή που ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα θέλει να γράψει μια ακόμα… χρυσή σελίδα στην απίστευτη ιστορία του τόσο ως παίκτης, όσο και ως προπονητής. Πάμε για μία ακόμα πεντάδα παιχνιδιών και θα πάμε κόντρα στο… ρεύμα, βλέποντας 2-3.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΚΚΑΣ

Ίσως η πιο αμφίρροπη σειρά και αυτή που θα έχει το περισσότερο... μπασκετικό ξύλο, αφού και οι δύο ομάδες είναι πολύ physical. Αν η Φενέρμπαχτσε καταφέρει να πάρει ένα διπλό στα πρώτα δύο ματς στο Πριγκιπάτο, τότε θα γίνει αυτόματα το φαβορί για την πρόκριση στο Final Four, καθώς η "Ulker Sports Arena" δύσκολα «σπάει». Θυμηθείτε πόσο δύσκολα κατάφερε να της κάνει break ο Ολυμπιακός πέρυσι (buzzer beater του Σλούκα). Hot take η πρόκριση των Τούρκων με 3-1.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ

Ξεκάθαρα η πιο αμφίρροπη σειρά των φετινών πλέι οφ, με ομάδες που είναι στο ίδιο επίπεδο. Η Φενέρμπαχτσε στηρίζεται περισσότερο στο ομαδικό παιχνίδι, αντίθετα με τη Μονακό, που έχει χτιστεί στο ατομικό ταλέντο ορισμένων παικτών. Οι Τούρκοι έχουν το «know how» με τον Σάρας στον πάγκο του προβλέπω να παίρνουν την πρόκριση με 3-2 νίκες.

ΘΑΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ

Ίσως το πιο αμφίρροπο ζευγάρι των play off. Δύο ομάδες που είναι ισοδύναμες και δεν υπάρχει κάτι που να βλέπει κάποιος και να δίνει το προβάδισμα στον έναν ή στον άλλον. Ίσως η Φενέρ να έχει πιο δυνατή έδρα, αλλά έχουμε δει ότι αυτά πλέον δεν μετράνε τόσο πολύ. Σειρά που μοιάζει να πηγαίνει στα πέντε παιχνίδια και να κρίνεται στις λεπτομέρειες. Θα πάω με την Μονακό, στο 3-2.

ΠΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

Ίσως το πιο δύσκολο ζευγάρι για πρόβλεψη. Η Φενέρ με τον Γιασικεβίτσιους στον πάγκο έχει αλλάξει αρκετά προς το καλύτερο την εικόνα της και μπορεί να σπάσει την έδρα της Μονακό σε ένα από τα τρία παιχνίδια και να εκμεταλλευτεί 100% την καυτή της έδρα. Από την άλλη η Μονακό έχει σταθερό κορμό και την εμπειρία από το περσινό Final Four. Βλέπω δυνατές μάχες και πρόκριση Φενέρ με 3-1 νίκες.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Το πιο αμφίρροπο ζευγάρι από τα υπόλοιπα τρία, με τις πιθανότητες πρόκρισης να είναι μοιρασμένες. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους υπερέχει σε μέγεθος κόντρα στους Μονεγάσκους, οι οποίοι στηρίζονται, στον κατά πάσα πιθανότητα MVP της φετινής σεζόν, Μάικ Τζέιμς. Ικανές και οι δυο για… αρκετά “break”, ωστόσο εμείς γέρνουμε την πλάστιγγα προς τη τουρκική ομάδα, η οποία έχει πλεονέκτημα στην ρακέτα, αλλά υπερτερεί και σε βάθος πάγκου. Φενέρμπαχτσε 3-2.

MVP της σειράς;

ΤΟΛΗΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Ο Χέις-Ντέιβις κάνει σούπερ χρονιά και θέλει να την τελειώσει έτσι. Ο παίκτης, που κάποτε πήγε να πάρει ο Παναθηναϊκός, μέχρι και 50άρα έβαλε φέτος. Δεν θα χρειαστεί κάτι τέτοιο στη σειρά με την Μονακό. Θα χρειαστεί ο πολυδιάστατος αγωνιστικός του χαρακτήρας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

Μετά την… 50άρα μπορεί να… έσβησε λίγο, αλλά τώρα είναι η ώρα του. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις είναι ο παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά και στην άμυνα και στην επίθεση της ομάδας του και για τον λόγο αυτό θεωρώ ότι θα είναι ο κομβικότερος παράγοντας της σειράς.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΚΚΑΣ

Εφόσον παραπάνω πήγαμε με την πρόκριση της «Φενέρ», πρέπει να βγάλουμε και MVP από την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Μπασκετικά, ο Μάρκο Γκούντουριτς και ο Τζόναθαν Μότλεϊ είναι τρομερά επιδραστικοί στο παιχνίδι των Τούρκων. Ωστόσο, υπάρχει ένας παίκτης που συνδυάζει ουσία και... γεμάτα stats. Ο λόγος για τον πρώτο παίκτη που έβαλε 50π. σε ένα ματς της Euroleague, τον Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις, που την τρέχουσα σεζόν μετράει 14,5 πόντους, 4,7 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 16,4 PIR ανά ματς.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ

Ίσως μαζί με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε να κυκλοφορούν λίγοι από... δαύτους στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο ότι ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις μπορεί να σκοράρει στην επίθεση, αλλά και το πόσους πόντους μπορεί να γλιτώσει στην άμυνα. Θα είναι ο MVP στην πρόκριση της Φενέρ.

ΘΑΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ

Δεν μπορεί ο MVP αυτής της σειράς, αν περάσει η Μονακό να είναι άλλος από τον Μάικ Τζέιμς καθώς τα αποτελέσματα της Γαλλικής ομάδας, εξαρτώνται από τον πυραυλοκίνητο Αμερικανό. Σε περίπτωση όμως πρόκρισης της Φενέρ, θα πήγαινα με τον Χέις-Ντέιβις που κάνει τρομερά πράγματα στα τελευταία παιχνίδια.

ΠΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

Ανάμεσα σε Ουίλμπεκιν και Χέις-Ντέιβις θα πάω με τον πρώτο. Στα προηγούμενα ζευγάρια δεν έδωσα κάποιον γκαρντ για MVP, οπότε εδώ θα το πράξω. Ο Ουίλμπεκιν μπορεί να σκοράρει εύκολα, εξίσου και να φτιάξει παιχνίδι για τους συμπαίκτες του. Έχει τα σκαμπανεβάσματά του, όμως βρίσκεται σε ηλικία που ξέρει να το διαχειριστεί και να δώσει ό,τι χρειάζεται την κατάλληλη στιγμή. Για να δούμε…

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Έχοντας δώσει σαν πρόβλεψη την πρόκριση της Φενέρ, θα ήταν ανούσιο να δώσουμε MVP της σειράς παίκτη της Μονακό. Είναι δεδομένο ότι ο Μάικ Τζέιμς θα ηγηθεί της προσπάθειας για την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς, αλλά εμείς θα πάμε με τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις. Ο Αμερικανός πάουερ-φόργουορντ δίνει πολύτιμες λύσεις για την ομάδα και στις δυο πλευρές του παρκέ και αν μη τι άλλο μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα για την πρόκριση της Φενέρ.

Πρώτος σκόρερ της σειράς (με μ.ο.):

ΤΟΛΗΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Ο Μάικ Τζέιμς είναι το φαβορί για να είναι ο πρώτος σκόρερ της σειράς. Δεν είναι μόνο το ταλέντο του. Είναι και ότι η Μονακό εξαρτάται πολύ από αυτόν. Η Φενέρ από την άλλη δεν είναι τόσο προσωποκεντρική ομάδα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

Με τη.. φόρα που έχει και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται δε μπορώ να διαλέξω κάποιον άλλον πέραν από τον προφανή. Ο λόγος για τον Μάικ Τζέιμς ο οποίος αποτελεί τον ορισμό του σκόρερ και ανεξαρτήτως του τι κάνει η ομάδα του εκείνος έχει συγκεκριμένους αριθμούς στο μυαλό και στο παιχνίδι του. Με 19 σχεδόν πόντους μέσο όρο και μια ανάσα από το 40% στο τρίποντο ο Αμερικανός αποτελεί το Νο1 φαβορί (μακράν του δεύτερου) για να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της σειράς.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΚΚΑΣ

Με την ενδεχόμενη πρόκριση της Φενέρμπαχτσε μπορεί να... πρωτοτυπήσαμε (περιμένουμε βέβαια και τις επιλογές των υπολοίπων), όμως εδώ υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί και αυτό είναι ο Μάικ Τζέιμς. Ο by far MVP της σεζόν στην Euroleague βάζει 18,7 πόντους ανά παιχνίδι και ακόμα και στις κακές βραδιές του βρίσκει τρόπο να... φορτώνει τα αντίπαλα καλάθια. Ο «Σάρας» θα προσπαθήσει να τον περιορίσει, θα του «ρίξει» τόσο τον Νικ Καλάθη, όσο και τους αθλητικούς φόργουορντ του πάνω του, θα δοκιμάσει διάφορα «τρικ», αλλά ο Τζέιμς έχει το know how. Δεν είναι τυχαίο ότι στα δύο προηγούμενα φετινά παιχνίδια με τη «Φενέρ» ο leader της Μονακό έβαλε 24π. (3/8 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 6/7 βολές) και 23π. (6/9 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές) αντίστοιχα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ

Σε χρονιά που αναδείχθηκε ο top σκόρερ της Euroleague είναι αδύνατον να μην έχει πάρει ακόμα περισσότερο τα πάνω του και να μην χτυπήσει τους κανονικούς του αριθμούς, παρότι θα έχει να αντιμετωπίσει τον παλιόφιλό του Νικ Καλάθη. Μάικ Τζέιμς.

ΘΑΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ

Μάικ Τζέιμς, ασυζητητί. Είναι ο παίκτης που παίρνει τα περισσότερα σουτ και ειδικά σε κλειστά ματς, θα έχει την μερίδα του λέοντος. Πρώτος σκόρερ με 19 πόντους ανά παιχνίδι.

ΠΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

Ε, ντάξει. Δε θέλει ανάλυση εδώ. Μάικ Τζέιμς προφανώς. Πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague, δεύτερος φέτος στην κανονική περίοδο με 18,7 πόντους κατά μέσο όρο, πίσω μόνο από τον Χάουαρντ της Μπασκόνια (19,5).

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Από πλευράς Φενέρ ο Σκότι Ουίλμπεκιν, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Χέις-Ντέιβις έχουν την δυνατότητα να δώσουν… σκορ για την ομάδα τους, αλλά την επιδραστικότητα του Μάικ Τζέιμς δεν την διαθέτουν. Ο Αμερικανός γκαρντ των Γάλλων μετρά 18,7 πόντους κατά μέσο όρο τη φετινή σεζόν και δείχνει ικανός να αναδειχθεί σε πρώτο σκόρερ της σειράς.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ποιος περνάει και με τι σκορ;

ΤΟΛΗΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Η Μπαρτσελόνα έχει το πλεονέκτημα της έδρας, ο Ολυμπιακός διαθέτει το know how τέτοιων αναμετρήσεων. Δεν θα μας εκπλήξει αν προκριθεί η ισπανική ομάδα. Όχι. Αλλά θεωρούμε ότι οι Πειραιώτες έχουν μία τύχη παραπάνω λόγω μεγαλύτερης εμπειρίας και πολλών λύσεων, που έχει πλέον ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

Πολλά τα σενάρια στην τελευταία αγωνιστική της regular season για το αν ο Ολυμπιακός ή η Φενέρ ήθελαν την Μπαρτσελόνα ή όχι. Ότι και να ήθελαν, ότι και αν έκαναν το θέμα είναι ότι οι Καταλανοί αποτελούν το τελευταίο εμπόδιο των «ερυθρόλευκων» για την τρίτη συνεχόμενη πρόκρισή τους σε Final-4. Θεωρώ ότι υπάρχει μια υποτίμηση των Καταλανών σε σχέση με τη δυναμική τους, την έδρα τους, ακόμα και την τεχνική τους ηγεσία. Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: 3-2.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΚΚΑΣ

Η σειρά ξεκινάει με... οριακό φαβορί την Μπαρτσελόνα και στις σκέψεις μας είναι εκείνη που θεωρείται πιο πιθανό να φτάσει στα πέντε ματς. Ο καλοστημένος και υγιής Ολυμπιακός έχει τύχη και ξεκάθαρο πλεονέκτημα στον πάγκο του, με το «ματσάρισμα» Μπαρτζώκας vs Γκριμάου, αλλά αν η σειρά οδηγηθεί στα πέντε ματς τότε η παράδοση δίνει τεράστιο αβαντάζ στον γηπεδούχο. Πιθανή η πρόκριση των Καταλανών με 3-2 σκορ, εξίσου πιθανό να γίνει break στο break και η σειρά να περάσει από... χίλια κύματα αγωνίας και εναλλαγής συναισθημάτων. Οι «μπλαουγκράνα» δεν φημίζονται για τις επιδόσεις τους στα Final Four, αλλά αν μη τι άλλο έχουν τον τρόπο να βρίσκονται εκεί σχεδόν κάθε χρόνο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ

Κοιτώντας τα ονόματα είναι ξεκάθαρο πως ο Ολυμπιακός γνωρίζει καλύτερα τον δρόμο που τον πηγαίνει στο Final Four. Η Μπαρτσελόνα δεν έχει καμία έδρα-φόβητρο και οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν να βρουν νίκη στην Ισπανία. Σειρά που ίσως να έχει break στο break και βλέπω πρόκριση του Ολυμπιακού με 3-2 νίκες.

ΘΑΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ

Άλλο ένα πολύ μεγάλο matchup, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται αρκετά κοντά. Η Μπάρτσα, κέρδισε και τα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό φέτος, όμως τα πράγματα είναι τώρα διαφορετικά. Οι «ερυθρόλευκοι», βρίσκονται σε καλή κατάσταση και μπορούν να πάρουν ένα από τα δύο παιχνίδια που θα γίνουν στην Βαρκελώνη, ώστε να τελειώσουν την δουλειά στο ΣΕΦ. 1-3 ο Ολυμπιακός και πρόκριση στο Φάιναλ-4.

ΠΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

Είναι ικανός να πάρει τουλάχιστον ένα από τα τρία παιχνίδια στη Βαρκελώνη ο Ολυμπιακός. Με όπλο την άμυνά του μπορεί να βραχυκυκλώσει τα ατού των μπλαουγκράνα και να πάρει το πλεονέκτημα έδρας. Έχει την εμπειρία αυτών των αγώνων ο Μπαρτζώκας σε σχέση με τον Γκριμάου και με δεδομένο πως η Μπαρτσελόνα, παρά την υπεροπλία της με ποιοτικότερες μονάδες, δεν τρομάζει, οι ερυθρόλευκοι μπορούν να περάσουν σε ακόμα ένα Final Four με 3-2 νίκες.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Αν μη τι άλλο ένα δύσκολο διασταύρωμα για τους «ερυθρόλευκους», ωστόσο η εικόνα της ομάδας του Γκριμάου δεν δίνει το δικαίωνα να την χρίσουμε φαβορί. Ο… πλήρης Ολυμπιακός έχει την δυνατότητα να προκριθεί στο Final-4, οι παίκτες του Μπαρτζώκα έχουν αποδείξει πως λειτουργούν καλύτερα υπό συνθήκες πίεσης και είναι δεδομένο πως μπορούν να κερδίσουν έστω μια φορά στην Βαρκελώνη, έχοντας την ευκαιρία να «τελειώσουν» την σειρά στο ΣΕΦ. Ολυμπιακός 3-1.

MVP της σειράς;

ΤΟΛΗΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Ο Τόμας Ουόκαπ έχει μεγάλη τύχη να είναι ο πολυτιμότερος της σειράς. Ο Ολυμπιακός περιμένει πολλά από αυτόν και θεωρούμε ότι ο έμπειρος γκαρντ δεν θα διαψεύσει όσους πιστεύουν στην αξία του, στον πολυδιάστατο αγωνιστικό του χαρακτήρα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

Εδώ θα το πάμε κάπως… διαφορετικά. MVP της σειράς στα χαρτιά θα αναδειχθεί ένας παίκτης από την ομάδα που θα προκριθεί στο Final-4, αλλά αυτός που θα είναι ο πολυτιμότερος της σειράς αν τελικά οι Καταλανοί βρεθούν στο Βερολίνο δε θα είναι άλλος από τον Ρότζερ Γκριμάου. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει δεχθεί απίστευτη κριτική, έχει υποτιμηθεί από πολλούς και γενικά υπάρχει μια ατμόσφαιρα πως ο Γκριμάου είναι… λίγος.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΚΚΑΣ

Ο Τόμας Σατοράνσκι είναι... παντού, ο Νίκολας Λαπροβίτολα βάζει 12,9 πόντους και μοιράζει 5 ασίστ ανά ματς, αλλά για να περάσει η «Μπάρτσα» θα χρειαστεί μεγάλες εμφανίσεις από τον Γιαν Βεσέλι και στις δύο πλευρές του παρκέ. Αφού βάλαμε ως νικήτρια της σειράς την Μπαρτσελόνα, θα επιλέξουμε ως MVP τον Τσέχο, που πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν (12,9 πόντοι, 4,4 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ, 1,1 κλέψιμο και 16,2 PIR ανά παιχνίδι).

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ

Ένα από τα όπλα της Μπαρτσελόνα είναι η front line με τους Ουίλι Ερνανγκόμεθ και Γιαν Βέσελι, που όμως δεν έχουν πίσω τους και τους πιο δημιουργικούς γκαρντ. Ο Μουσταφά Φαλ έχει την ικανότητα να σπρώξει τους δύο παίκτες της Μπαρτσελόνα και να κάνει τη διαφορά με το κορμί του και σε άμυνα και σε επίθεση.

ΘΑΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ

Σε περίπτωση πρόκρισης του Ολυμπιακού, είναι δύσκολο να βγάλεις MVP, γιατί δεν είναι προσωποκεντρικό το στυλ των Πειραιωτών. Όμως, όπως έχει φανεί και στα τελευταία ματς, ο Γκος, έχει κάνει ένα βήμα μπροστά και ηγείται την ομάδα του, οπότε θα πάω με τον Αμερικανό.

ΠΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

Πολλοί μπορεί να είναι από πλευράς Ολυμπιακού. Θα διαλέξω τον Φαλ, καθώς δε βλέπω αντίπαλο σέντερ που να μπορεί να τον κοντράρει. Σε μια σειρά αγώνων βέβαια, δεν ξέρω τι συνέπεια και διάρκεια θα έχει, αλλά θα στηρίξω τον Γάλλο «γίγαντα». Από την Μπαρτσελόνα πάντως θα επέλεγα τον Λαπροβίτολα, ο οποίος είναι… μανούλα στα μεγάλα παιχνίδια.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Ο Άλεκ Πίτερς αποτελεί τον πιο σταθερό παίκτη της τρέχουσας περιόδου για τον Ολυμπιακό, αν και το τελευταίο διάστημα ο Αμερικανός φαίνεται να διανύει περίοδο ντεφοραρμαρίσματος. Ο πάουερ φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» έχει αξιόπιστο σουτ από μακριά, μπορεί να δώσει σκορ και μέσα από την ρακέτα απέναντι στα ψηλά κορμιά των «μπλαουγκράνα» και πιστεύουμε πως θα αναδειχθεί σε πολυτιμότερο της σειράς.

Πρώτος σκόρερ της σειράς (με μ.ο.):

ΤΟΛΗΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Ο Αλεκ Πίτερς έχει κάνει κάποια μέτρια παιχνίδια τώρα τελευταία, αλλά στη σειρά με την Μπαρτσελόνα θεωρούμε ότι θα δείξει το πραγματικό του προσωπείο. Ο έμπειρος Αμερικάνος θα βρει σουτ στα δύσκολα παιχνίδια με τους Καταλανούς και για μία ακόμη φορά θα δώσει λύσεις στον Γιώργο Μπαρτζώκα και την ομάδα του.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

Θα πάμε και πάλι με στυλ… αργεντίνικο. Ο Λαπροβίτολα ίσως αποδειχθεί ένας από τους καθοριστικότερους παίκτες της σειράς καθώς λόγω της εμπειρίας του και την εκτελεστικής του δεινότητας θα αποτελέσει κομβικό παίκτη στην περιφέρεια που μπορεί να κρίνει πολλά. Στη regular season ο Λαπροβίτολα είχε σχεδόν 13 πόντους μέσο όρο και αν καταφέρει να τους αυξήσει έστω και λίγο θα κάνει τη διαφορά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΚΚΑΣ

Εδώ τα δεδομένα είναι ακόμα πιο... θολά, σε μια ούτως ή άλλως οριακή σειρά πριν από την έναρξή της. Ο Αϊζάια Κάνααν (12π. με 44,7% 3π. κατά μέσο όρο) θα είναι ο παίκτης του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε (27π.) και του πρόσφατου ντέρμπι στο ΟΑΚΑ (15π. μέχρι το 30') ή θα κάνει εμφανίσεις σαν τις εννέα σερί πριν από το ματς με τους Τούρκους (7,2π. ανά ματς); Ο Άλεκ Πίτερς (13,4π. με 51,3% 3π. ανά ματς) θα πάρει μπρος ύστερα από ένα κακό διάστημα; Από την άλλη, πόσους χώρους θα βρει ο Νίκολας Λαπροβίτολα και πώς θα... αλληλοεξουδετερωθούν τα «όπλα» της frontline των δύο αντιπάλων; Πολλά τα -ρητορικά- ερωτήματα, αλλά θέλετε ένα όνομα και πάμε με τον Άλεκ Πίτερς.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ

Έχει ακούσει πολλά τον τελευταίο καιρό και λόγω της επικείμενης έλευσης του Κίναν Έβανς και γνωρίζει και ο ίδιος πως παίζει την παραμονή του στον Ολυμπιακό. Είναι παίκτης που αν βρει ρυθμό δύσκολα μπορεί κάποιος να τον σταματήσει και ο Αϊζάια Κάνααν θα τραβήξει το κουπί για τους «ερυθρόλευκους».

ΘΑΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ

Θα πάω με τον Αιζάια Κάναν, που είναι καυτός στα τελευταία ματς και δείχνει ότι στο κρισιμότερο σημείο της σεζόν, επανήλθε σε τοπ φόρμα. Ένας μέσος όρος κοντά στους 15 πόντους, θα είναι σημαντική συγκομιδή για τόσο κλειστά παιχνίδια.

ΠΑΡΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

Ο Ολυμπιακός δεν έχει φέτος κάποια επιθετική σταθερά, οπότε εδώ θα πάω με τον Λαπροβίτολα. Ο Αργεντίνος είναι ο πρώτος σκόρερ της Μπαρτσελόνα στη διοργάνωση με 12,8 πόντους κατά μέσο όρο κι εφόσον καταφέρει να γλιτώσει από του Ουόκαπ τα… δόντια, τότε θα είναι και ο πρώτος σκόρερ της προημιτελικής αυτής σειράς.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Από την μια πλευρά αρκετοί παίκτες του Γκριμάου έχουν διψήφιο αριθμό πόντων κατά μέσο όρο, ενώ για τους Πειραιώτες, Αϊζάια Κάνααν και Άλεκ Πίτερς ήταν οι δυο πιο εύστοχοι παίκτες την φετινή χρονιά. Εμείς θα πάμε με στυλ… Αργεντίνικο και θα επιλέξουμε τον Νίκολας Λαπροβίτολα, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει απειλή για τον Ολυμπιακό, καθώς ο παίκτης της «Μπάρτσα» μέτρησε την φετινή σεζόν 12,8 πόντους με 41% στο τρίποντο.