Τουρκικά ΜΜΕ: «Ο γιος του προέδρου της Φενέρ έβριζε παίκτες της Μονακό!» (vid)

Οι Μονεγάσκοι άλωσαν την έδρα της Φενέρ, έκαναν το 2-2 στη σειρά, ωστόσο με την λήξη του αγώνα προκλήθηκε σοβαρό επεισόδιο με οπαδούς των Τούρκων και παίκτες της Μονακό να συμπλέκονται.

Σύμφωνα, μάλιστα με τα όσα αναφέρουν ΜΜΕ από την Τουρκία, πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο γιος του προέδρου της Φενέρ, Κερίμ Ραχμί Κοτς που επιτέθηκε λεκτικά σε παίκτες της Μονακό από τις court seats.

Όπως φαίνεται και από τα βίντεο που δημοσιεύουν οι Τούρκοι, ο γιος του Αλί Κοτς, φαίνεται να βρίζει και να χειρονομεί προς το μέρος των Ντιάλο – Μπλόσομγκεϊμ πυροδοτώντας τα επεισόδια που ακολούθησαν.

Δείτε παρακάτω τα video:

Bad scenes after the end of the game.#Euroleague pic.twitter.com/eeq3rK3riw