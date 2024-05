Σέλτικς: Χάνει τα πρώτα ματς των τελικών της Ανατολής ο Πορζίνγκις!

Όπως αναφέρει ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Πορζίνγκις δεν έχει επανέλθει στο 100% και έτσι τέθηκε νοκ άουτ για τα Game 1 και Game 2 των Σέλτικς με αντίπαλο τους Νικς ή τους Πέισερς.

Στο στρατόπεδο των «Κελτών», ωστόσο εκφράζεται η αισιοδοξία ότι ο Λετονός σέντερ θα επανέλθει και θα ενισχύσει την προσπάθεια των Σέλτικς στο υπόλοιπο της σειράς των τελικών της Ανατολής.

ESPN Sources: Boston Celtics center Kristaps Porzingis expected to remain sidelined for the start of the Eastern Conference Finals on Tuesday and Thursday, but there is optimism for a return in the looming series. Story: https://t.co/mzHn3iIKae