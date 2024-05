Επεισόδια μεταξύ οπαδών μετά τη λήξη του Σαουθάμπτον-Γουέστ Μπρομ! (vid)

Με το σφύριγμα της λήξης οι οπαδοί της Σαουθάμπτον μπούκαραν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν την πρόκριση της ομάδας τους στον τελικό ανόδου, ωστόσο η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει.

Οι φίλοι των γηπεδούχων, κινήθηκαν απειλητικά προς την εξέδρα που φιλοξένησε τους οπαδούς της Γουέστ Μπρομ και ξεκίνησε η ανταλλαγή αντικειμένων και αντεγκλήσεων με την παρέμβαση της αστυνομίας να είναι άμεση.

Southampton fans celebrating on the pitch right infront of the travelling West Brom fans at St Mary’s tonight… The Baggies fans will be fuming!! 😤 #SaintsFC #WBA pic.twitter.com/8efQQl4337

Southampton and West Brom go at each other after Southampton fans celebrate their win on the pitch right infront of the travelling West Brom fans…



Looks like it could boil over at any point… 😬 pic.twitter.com/lXIhuwqtJE