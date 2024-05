Είναι τελικά πλεονέκτημα ένας ευρωπαϊκός τελικός στην χώρα σου;

To win the Europa Conference League:



🇬🇷 Olympiacos - 36.8%

🇮🇹 Fiorentina - 35.5%

🇧🇪 Club Brugge - 17.3%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa - 10.4%



(% per @EuroClubIndex)