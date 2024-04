Διαθέσιμος για το Game 2 των Κλίπερς με τους Μάβερικς ο Λέοναρντ

Όπως αναφέρει ο Έντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Καουάι Λέοναρντ ακολουθεί κανονικά το ζέσταμα πριν την αναμέτρηση και οι Κλίπερς τον έχουν αναβαθμίσει ως διαθέσιμο με τον Τάιρον Λου να διαχειρίζεται τον χρόνο που θα του δώσει.

Ανάλογα με την εικόνα που θα παρουσιάσει στην προθέρμανση, ο ηγέτης των Κλίπερς, αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στο Game 2 σε μια σημαντική επιστροφή για την ομάδα του Λος Άντζελες που προηγείται με 1-0 στη σειρά.

ESPN Sources with @NotoriousOHM: Clippers star Kawhi Leonard will go through his normal warmup routine for Game 2 vs. Dallas and his availability has now become a game-time decision.