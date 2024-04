Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απουσίασε από το Game 1, λόγω του τραυματισμού που αντιμετωπίζει, βλέποντας τους Μπακς να φτάνουν στη νίκη με 109-94 και στο 1-0 στη σειρά, ωστόσο δεν θα αγωνιστεί ούτε στο δεύτερο ματς.

Όπως ενημέρωσαν τα «Ελάφια», ο «Greek Freak» δεν θα είναι διαθέσιμος για το Game 2, αφού δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει στην γάμπα και θα παραμείνει στα... πιτς.

Giannis Antetokounmpo is out for tonight's game.