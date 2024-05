Μπακς: Νοκ άουτ και από το Game 6 με τους Πέισερς ο Αντετοκούνμπο, διαθέσιμος ο Λίλαρντ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τέθηκε νοκ άουτ και για το Game 6 των Μπακς με τους Πέισερς, αφού δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει από το ξεκίνημα της σειράς.

Αντίθετα ο Ντάμιαν Λίλαρντ έλαβε το «οk» από το ιατρικό τιμ των Μπακς και θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Ντοκ Ρίβερς για την κρίσιμη αναμέτρηση με τους Πέισερς, με τα «Ελάφια» να βρίσκονται πίσω στη σειρά με 3-2.

