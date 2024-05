Το τραγούδι των Doors που γράφτηκε για έναν πραγματικό κατά συρροή δολοφόνο

Πριν πεθάνει ο Jim Morrison στη Γαλλία σε ηλικία μόλις 27 ετών το 1971, είχε ήδη αφήσει πίσω του μια αθάνατη μουσική κληρονομιά ως ο μυστικιστής frontman των The Doors.

Το συγκρότημα χτύπησε φλέβα χρυσού νωρίς με την κυκλοφορία του ομώνυμου ντεμπούτου άλμπουμ του το 1967.

Η φόρμουλα του ποιητικού ψυχεδελικού μπλουζ μίλησε στην ανθισμένη αντικουλτούρα των baby boomer των ΗΠΑ και σύντομα βρήκε το δρόμο του στις ξένες ακτές.

Κατά τη διάρκεια των πέντε δεκαετιών από τον θάνατό του, η κληρονομιά του Morrison μεταμορφώθηκε όλο και περισσότερο σε κάτι μυστήριο, χάρη στη βαθιά πνευματική και αινιγματική προσωπικότητά του στη ζωή και στο σκοτάδι που περιβάλλει τον θάνατό του. Οι σαφώς αδιαφανείς και ποιητικοί στίχοι του αείμνηστου τραγουδιστή έχουν επίσης πολλαπλασιάσει αυτόν τον μυστικισμό.

Ένας δεινός «μαθητής» της λογοτεχνίας Beat Generation, ο Morrison απολάμβανε το παιχνίδι των λέξεων και τις κρυφές ιδιορρυθμίες, όπως το ψευδώνυμό του, Mr. Mojo Risin'.

Σε μια συνέντευξη με το Rolling Stone το 1969, ο Morrison αποκάλυψε ότι η διαδικασία του για τη συγγραφή στίχων ήταν μάλλον αυτόματη και ότι οι λέξεις απλώς εμφανίζονταν κατά τη διάρκεια των «ταξιδιών» του με LSD. Όταν ρωτήθηκε αν είχε κάποια κομμάτια των Doors που του άρεσε περισσότερο από άλλα, απάντησε: «Σας λέω την αλήθεια, δεν ακούω πολύ τα τραγούδια μας».

Ο εμβληματικός τραγουδιστής εξήγησε ότι τα πλήρη και ηχογραφημένα κομμάτια του συγκροτήματος σφραγίστηκαν κατά μία έννοια, η ελευθερία εξαφανίζεται καθώς οι λέξεις δεσμεύονται στο βινύλιο. Πριν από αυτή τη δέσμευση, τα τραγούδια ήταν ένας εύπλαστος πολτός ιδεών που θα ερχόταν στο μυαλό του Morrison στιγμιαία.

Το κλασικό τραγούδι των Doors «Riders on the Storm» από το L.A. Woman ήταν το τελευταίο που ηχογράφησε πριν μετακομίσει στη Γαλλία. Το τραγούδι εξελίχθηκε από ένα jam session όταν το συγκρότημα έπαιζε με το "Ghost Riders In the Sky", ένα καουμπόικο τραγούδι του 1948 από τον Stan Jones που αργότερα ηχογραφήθηκε από τους Johnny Cash και Bing Crosby, μεταξύ άλλων. Ο Morrison άλλαξε τον τίτλο σε «Riders On The Storm», καθώς είχε αναφερθεί κατά καιρούς πως ήθελε να τον αποκαλούν «ο καβαλάρης στη θύελλα».

Το τραγούδι ήταν επίσης εν μέρει εμπνευσμένο από έναν πραγματικό κατά συρροή δολοφόνο, τον Billy Cook. Ο Cook, το 1950, επιβιβάστηκε με ωτοστόπ στο αυτοκίνητο μιας οικογένειας με τρία παιδιά που πήγαιναν διακοπές. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, μετά από τρεις ημέρες αναγκαστικής οδήγησης χωρίς σκοπό ή κατεύθυνση, ο Cook πυροβόλησε και σκότωσε όλη την οικογένεια πριν πετάξει τα σώματά τους σε ένα φρεάτιο ορυχείου.

Αυτές οι δολοφονίες άφησαν ξεκάθαρα σημάδια στον Morrison, εμπνέοντάς τον να γράψει το διάσημο τραγούδι.

Πηγή: cnn.gr