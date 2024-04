Ο Γιουλ έγινε ο πρώτος στα τρίποντα στην ιστορία της Euroleague (vid)

Ο 36χρονος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης είχε 2/6 τρίποντα κόντρα στην Μπασκόνια και με αυτά έφτασε τα 624 συνολικά σε 402 παιχνίδια, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον βετεράνο Χουάν Ναβάρο της Μπαρτσελόνα με 623 (σε 341 παιχνίδια).

Τρίτος στη λίστα ο συμπαίκτης του Γιουλ, Σέρχι Ροντρίγκεθ με 602 εύστοχα (σε 400 ματς) και τον επίσης Μαδριλένο Ρούντι Φερνάντεθ να ακολουθεί τέταρτος με 593 (σε 344 ματς).

LA MANDARINA with the ALL TIME 3 point scoring record in the EuroLeague! 🍊#MotorolaMagicMoment l @Moto l @23Llull pic.twitter.com/LT3a90WYDR