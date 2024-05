Εγκατέλειψε (και) ο Λεχέτσκα, ξεκούραστα στον τελικό ο Αλιασίμ (vid)

Ο 22χρονος Τσέχος δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τον ημιτελικό απέναντι στον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ (Νο.35) και άφησε τραυματίας το court μετά το έκτο γκέιμ του πρώτου σετ, ενώ το σκορ ήταν 3-3.

Ο 23χρονος Καναδός, λοιπόν, προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τελικό Masters και θα μονομαχήσει την Κυριακή (5/5) με τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο Φίλιξ έπαιξε μόνο τρεις ολοκληρωμένους αγώνες (αντί για έξι) στη Μαδρίτη, καθώς στη φάση των «32» εγκατέλειψε ο Γιάκουμπ Μένσικ, δεν κατέβηκε στα προημιτελικά ο τραυματίας Γιάνικ Σίνερ και απόψε δεν άντεξε ούτε ο Λεχέτσκα!

Όπως και να έχει, μπορεί να φτάσει στη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, όμως θα βρει απέναντί του τον 26χρονο Ρώσο που προηγείται στο head to head με 4-1.

Φαβορί στα χαρτιά ο φορμαρισμένος Ρούμπλεφ, αλλά όλα μπορούν να συμβούν, ειδικά στη φετινή διοργάνωση όπου έχουμε δει... πράγματα και θαύματα!

Για την ώρα, πάντως, ο Αλιασίμ έχει εξασφαλίσει την επιστροφή του στο Top 20 αν πάρει τον τίτλο θα σκαρφαλώσει στο Νο.17,

