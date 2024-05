Σύρραξη με φιλάθλους της Φενέρ και παίκτες της Μονακό με τη λήξη του αγώνα

Χαμός επικράτησε μετά το τέλος του αγώνα της Φενέρμπαχτσε με τη Μονακό, με την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς να παίρνει την νίκη και να στέλνει τη σειρά σε Game 5 στο Μόντε Κάρλο.

Την ώρα που οι παίκτες των φιλοξενούμενων έφευγαν από το παρκέ Ντιαλό και Μπλόσομγκεϊμ άνοιξαν διάλογο με Τούρκους οπαδούς στις θέσεις δίπλα στην πλάγια γραμμή, με αποτέλεσμα να προκύψει σύρραξη. Οι άνθρωποι και των δύο ομάδων μπήκαν στη μέση για να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους με το επεισόδιο να λήγει σχετικά άμεσα και τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να απολογείται λέγοντας “Ζητάω συγγνώμη από την Ευρωλίγκα και τη Μονακό. Αυτό που έγινε στο τέλος του αγώνα δεν αντιπροσωπεύει την ομάδα μου” .

A scuffle broke out after the final whistle of GAME 4 in Istanbul 😳 pic.twitter.com/Si2i0v6H5H