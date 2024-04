Νέβιλ για την ανακοίνωση της Νότιγχαμ Φόρεστ: «Σαν ανακοίνωση μαφιόζικης συμμορίας! Να παραιτηθεί ο Κλάτενμπεργκ»

Για την 34η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ η Έβερτον νίκησε με 2-0 τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο ντέρμπι της παραμονής και έκανε σημαντικό βήμα για τη σωτηρία της.

Μετά το τέλος του αγώνα η Φόρεστ εξέδωσε ανακοίνωση που προκάλεσε πολλά αρνητικά σχόλια για το ύφος της...

«Τρεις εξαιρετικά κακές αποφάσεις – τρία πέναλτι που δεν δόθηκαν – κάτι το οποίο πολύ απλά δεν μπορούμε να ανεχθούμε. Προειδοποιήσαμε την κεντρική επιτροπή διαιτησίας πριν το παιχνίδι ότι ο VARίστας είναι οπαδός της Λούτον, όμως δεν τον άλλαξαν. Η υπομονή μας έχει δοκιμαστεί πολλές φορές. Τώρα η Νότιγχαμ Φόρεστ θα εξετάσει όλες τις επιλογές της» αναφέρεται.

«Ειλικρινά μου θυμίζει ανακοίνωση μαφιόζικης συμμορίας! Ο Κλάτενμπεργκ πρέπει να παραιτηθεί από τη δουλειά του στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Αν βλέπει αυτές τις λέξεις που αμφισβητούν την ακεραιότητα και ουσιαστικά αποκαλεί έναν διαιτητή του VAR απατεώνα επειδή υποστηρίζει έναν συγκεκριμένο σύλλογο, τότε υποστηρίζει αυτά που λέγονται και θα έχανε βασικά όλη την αξιοπιστία νομίζω με τους διαιτητές στο παιχνίδι. Θα πρέπει να παραιτηθεί απόψε και να αποστασιοποιηθεί από αυτή τη δήλωση, κατά τη γνώμη μου» τόνισε χαρακτηριστικά ο Γκάρι Νέβιλ αναφερόμενος ιδιαίτερα στον Μαρκ Κλάτενμπεργκ, ο οποίος είναι σύμβουλος διαιτησίας στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Τζέιμι Κάραγκερ, ο οποίος επίσης εργάζεται ως τηλεσχολιαστής, είπε ότι ναι μεν η διαιτησία του συγκεκριμένου αγώνα ήταν κακή, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τη συγκεκριμένη ανακοίνωση.

«Είναι αλήθεια πως ο Στιούαρτ Άτγουελ και ο Άντονι Τέιλορ είχαν μία τραγική ημέρα σήμερα και πρέπει να κριθούν για αυτό. Αντιλαμβάνομαι την απογοήτευση της Νότιγχαμ. Αλλά αυτό που διάβασα αυτή την στιγμή, είναι σαν να έχει προκύψει από έναν οπαδό σε μία παμπ.

Είναι ντροπή για τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Αντιλαμβάνομαι λέω ξανά την απογοήτευση, αλλά αυτό με τον VAR και το ότι είναι φίλος της Λούτον, είναι για τα σκουπίδια. Δεν μπορείς να παίρνεις μέρος σε αυτό. Πρέπει να δείξεις ένα επίπεδο ως ομάδα. Δεν έχει νόημα όλο αυτό! ήταν τα λόγια του παλαίμαχου άσου.

