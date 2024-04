Ο Ταϊρίς Μάξι κέρδισε το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη στο NBA

Ο νεαρός γκαρντ των Σίξερς, αποτέλεσε την σταθερά της ομάδας του Νικ Νερς μετά τον τραυματισμό του Ζοέλ Εμπίιντ και ολοκλήρωσε την regular season έχοντας 25.9 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 6.2 ασίστ ανά αγώνα σε 70 ματς.

Ο Μάξι για να αναδειχθεί ως ο πιο βελτιωμένος παίκτης του NBA την φετινή σεζόν, νίκησε στην σχετική ψηφοφορία τον Αλπερέν Σενγκούν των Χιούστον Ρόκετς και τον Κόμπι Ουάιτ των Σικάγο Μπουλς.

The 2023-24 Kia NBA Most Improved Player is... Tyrese Maxey!#NBAAwards | #KiaMIP | @Kia pic.twitter.com/to9oMhhYgI