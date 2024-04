Όχημα έπεσε σε θεατές: Επτά νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε αγώνες αυτοκινήτων στη Σρι Λάνκα (vid)

Ένα από τα οχήματα εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε θεατές, όπως δήλωσαν οι τοπικοί αξιωματούχοι.

Τρεις από τους τραυματίες παραμένουν είναι σε κρίσιμη κατάσταση ενώ οι Αρχές διενεργούν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας Nihal Thalduwa, το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε θεατές και αξιωματούχους. «Επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τέσσερις αξιωματούχοι, σκοτώθηκαν και άλλοι 20 νοσηλεύονται σε νοσοκομείο» πρόσθεσε.

Πηγή: ethnos.gr

❗️Seven dead in Sri Lanka horror rally crash



A further 21 people were injured - some in critical condition - as a car ploughed into the 100,000-strong crowd at a motor rally event near the town of Diyatalawa on Sunday, with an eight-year-old girl among the dead.



The… pic.twitter.com/dVWOkjcXE3