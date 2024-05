Πέμπτος Masters τελικός για Ρούμπλεφ (vids)

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ ξεπέρασε με άνεση το εμπόδιο του Τέιλορ Φριτζ στη Μαδρίτη και θα διεκδικήσει τον τίτλο την Κυριακή του Πάσχα (5/5).

Ο 26χρονος Ρώσος, Νο.8 στον κόσμο, επικράτησε του 26χρονου Αμερικανού (Νο.14) με 6-4, 6-3 σε μόλις 72 λεπτά και θα περιμένει στον πέμπτο Masters τελικό του (1-3) τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ και τον Γίρι Λεχέτσκα.

Ο Ρούμπλεφ μπήκε στο τουρνουά με τέσσερις σερί ήττες, όμως ξαναβρήκε την αυτοπεποίθησή του, πέτυχε πέντε διαδοχικές νίκες (λύγισε ακόμα και τον Κάρλος Αλκαράθ) και είναι τώρα ένα βήμα μακριά από 16ο τίτλο της καριέρας του. Και έχει μεγάλη ευκαιρία να τα καταφέρει, καθώς είναι το φαβορί για τη νίκη, όποιος και αν είναι ο νικητής του άλλου ημιτελικού.

Θυμίζουμε ότι με την πορεία του στη Μαδρίτη ο Ρούμπλεφ έχει εξασφαλίσει την άνοδό του στο Νο.7 του κόσμου, εκτοπίζοντας τον Στέφανο Τσιτσιπά που θα πέσει τη Δευτέρα (6/5) στο Νο.8.

Σε ό,τι αφορά το ταμπλό των γυναικών, για τον τίτλο θα παλέψουν αύριο (4/5) Ίγκα Σβιόντεκ και Αρίνα Σαμπαλένκα, το Νο.1 και το Νο.2 του κόσμου. Είναι η επανάληψη του περσινού τελικού, όπου νικήτρια είχε αναδειχθεί η 26χρονη Λευκορωσίδα.

Andrey Rublev keeps adding to his Masters 1000 trophy cabinet!



🇲🇨 Monte-Carlo 2021 🥈

🇺🇸 Cincinnati 2021 🥈

🇲🇨 Monte-Carlo 2023 🏆

🇨🇳 Shanghai 2023 🥈

🇪🇸 Madrid 2024 🏆/🥈@AndreyRublev97 #MMOPEN pic.twitter.com/Wgk2342rN5 — Tennis TV (@TennisTV) May 3, 2024

Give Me Five (Masters 1000 finals) 🖐️@AndreyRublev97 defeats Fritz 6-4 6-3 to reach #MMOpen Championship Sunday! pic.twitter.com/NAoWj7iQUG — Tennis TV (@TennisTV) May 3, 2024