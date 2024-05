Μεγάλη αλλαγή για το Euro 2024!

Σημαντική αλλαγή σε ότι αφορά την διοργάνωση του Euro 2024, αφού η UEFA αποφάσισε να κάνει δεκτό το αίτημα των ομοσπονδιών που είχαν ζητήσει να υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερες αποστολές.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι αυξάνει το όριο από 23, σε 26 παίκτες με τις ομάδες που έχουν προκριθεί στην τελική φάση να έχουν δικαίωμα να ανακοινώσουν τις τελικές αποστολές τους μέχρι τις 7 Ιουνίου.

🏆 The maximum squad size for #EURO2024 teams has been increased from the original quota of 23 to 26 players.



🗓️ Teams must provide a squad list containing between 23 and 26 players by 7 June. pic.twitter.com/htXBffbNjX