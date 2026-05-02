«Φρένο» στην Μπράιτον η Νιούκαστλ, «Βατερλώ» για Γουέστ Χαμ και Μαυροπάνο (vids)

Η Νιούκαστλ και ο Πόουπ σταμάτησαν τον Μπάμπη Κωστούλα και τους «Γλάρους», ενώ ο Έλληνας αμυντικός και τα «Σφυριά» γνώρισαν ταπεινωτική ήττα (3-0) από την Μπρέντφορντ. Χάνει το... τρένο της Ευρώπης η Σάντερλαντ μετά το 1-1 με τη Γουλβς.

Η Μπράιτον πάλεψε να σώσει την... παρτίδα στο «St. James' Park», ο Μπάμπης Κωστούλας «άγγιξε» με γυριστό ψαλιδάκι το 2-2 στο 86', όμως η Νιούκαστλ πήρε τη νίκη με 3-1. Οι «Καρακάξες» προηγήθηκαν με τους Όζουλα (12') και Μπερν (24'), ο Χίνσελγουντ μείωσε σε 2-1 στο 61' και παρά την πίεση των «Γλάρων», ο Μπαρνς πέτυχε το τελικό 3-1 στις καθυστερήσεις. Πλέον, η ομάδα των Κωστούλα και Τζίμα έπεσε στην 7η θέση, καθώς η Μπρέντφορντ «καθάρισε» με 3-0 τη Γουέστ Χαμ και πέρασε στην 6η προνομιούχο θέση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ντίνος Μαυροπάνος δεν χάρηκε την 100ή εμφάνισή του με τα «Σφυριά», αφού έγραψε με αυτογκόλ το 1-0 στο 15', ενώ στο 21' σκόραρε, αλλά το VAR ακύρωσε ακόμα ένα γκολ του την τελευταία περίοδο. Στο 54' ο Τιάγκο με πέναλτι έβαλε τις βάσεις για τη νίκη (2-0) και στο 82' ο Ντάμσγκααρντ «σφράγισε» το τελικό 3-0 για τις «Μέλισσες» που... καλοβλέπουν το Europa League της σεζόν 2026-27.

Δείτε τα στιγμιότυπα των Νιούκαστλ - Μπράιτον 3-1, Μπρέντφορντ - Γουέστ Χαμ 3-0 και Γουλβς - Σάντερλαντ 1-1 που άνοιξαν το... μενού του Σαββάτου (2/5) στην Premier League: