Αδειάζει η «κλεψύδρα» του Παντελίδη και φέρνει ξανά Φέστα η ΑΕΛ!

Μη αναστρέψιμη φαίνεται η εικόνα των «βυσσινί» με τον Έλληνα τεχνικό στον πάγκο, γι' αυτό ο Ιταλός (επαν)έρχεται στον Κάμπο!

Η ΑΕΛ Novibet «αγνοεί» τη νίκη από τις 31 Ιανουαρίου, όταν επικράτησε με 2-0 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Στα Play-Outs μετρά τρεις ήττες σε τέσσερις αγώνες, με αποτέλεσμα η διοίκηση του Αχιλλέα Νταβέλη να απομακρύνει τον Σάββα Παντελίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τζιανλούκα Φέστα είναι ο «εκλεκτός» για τρίτη φορά, ώστε να κρατήσει τους «βυσσινί» στην Stoiximan Super League. O 57χρονος Ιταλός προπονητής γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, δουλεύοντας τη σεζόν 2018-19 και λίγους μήνες το 2021. Επιπρόσθετα, πέρασε από τους πάγκους των Απόλλωνα Σμύρνης (2021-22) και Λαμίας (2022). Το βράδυ της Παρασκευής (24/4) αναμένεται στη Λάρισα για το «deal».