Πάολο Φερνάντες: «Αξέχαστο το νταμπλ με την ΑΕΚ – Στην Ελλάδα βρήκα τον εαυτό μου»

Για τα χρόνια που αγωνίστηκε στην Ελλάδα, με τον Βόλο και την ΑΕΚ, στην οποία ακόμα νίκη, μίλησε ο Πάολο Φερνάντες.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη για την καριέρα του έδωσε ο Πάολο Φερνάντες στην ισπανική έκδοση του Flashscore αναφερόμενος και στην επανεκκίνηση που έκανε ερχόμενος στην Ελλάδα. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός, που ανήκει στην ΑΕΚ αλλά αγωνίζεται δανεικός στην Αλ Καλίτζ, μίλησε για το νταμπλ που κατέκτησε με την Ένωση αλλά και τον σοβαρό τραυματισμό του στη συνέχεια.

Αναλυτικά:

«Πέρασα μερικά δύσκολα χρόνια με τραυματισμούς και διάφορα θέματα. Έτσι προέκυψε η ευκαιρία της Ελλάδας και η μεταγραφή στον Βόλο, την πρώτη ομάδα στην οποία αγωνίστηκα εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι ερωτεύτηκα τη χώρα. Η ζωή είναι πολύ καλή. Θα έλεγα ότι εκεί ήμουν πιο ευτυχισμένος από οπουδήποτε αλλού. Ξαναβρήκα τον εαυτό μου, τον Πάολο που ήμουν στην τελευταία μου χρονιά στη Μάντσεστερ Σίτι.

Εκείνη τη χρονιά στη Σίτι είχαμε μια εξαιρετική ομάδα, με παίκτες όπως ο Μπραΐμ, ο Τζέιντον Σάντσο, ο Ανχελίνο και ο Άλεξ Γκαρθία. Ήταν μια τρομερή ομάδα. Την τελευταία μου σεζόν εκεί ήμουν πρώτος σκόρερ και παίκτης της χρονιάς. Ήθελα να ξαναζήσω αυτό το συναίσθημα. Από τη στιγμή που έφυγα δανεικός από τη Μάντσεστερ, μέχρι να φτάσω στον Βόλο, δεν ένιωθα ο εαυτός μου. Για τον έναν ή τον άλλον λόγο, είτε τραυματισμοί είτε οτιδήποτε άλλο.

Στον Βόλο έμεινα έναν χρόνο και μισό και ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Και στη ζωή και στο ποδόσφαιρο, έκανα καλά νούμερα, έπαιξα πολλά παιχνίδια, υπήρχε πολύ καλό γκρουπ και όλα κύλησαν ομαλά. Μετά ήρθαν οι μεγάλες ομάδες της Ελλάδας και πήγα στην ΑΕΚ.

Ήταν κάτι αξέχαστο. Να φτάσει ο σύλλογος, μετά από τόσα χρόνια χωρίς τίτλους, να κάνει νταμπλ ήταν κάτι απίστευτο. Την επόμενη χρονιά πήγαμε στα προκριματικά του Champions League. Όμως εκείνο το καλοκαίρι προετοιμάστηκα πολύ έντονα και δυστυχώς λίγες εβδομάδες μετά τον τελικό του Κυπέλλου υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα. Σε γενικές γραμμές όμως ήταν μια πολύ καλή περίοδος. Ένιωσα μεγάλη αγάπη από τον κόσμο, τη διοίκηση και τους συμπαίκτες μου. Ήμουν πραγματικά πολύ ευτυχισμένος εκεί».

